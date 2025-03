Rifiuti visti da vicino

L'Amsa invita i milanesi a infilare la testa in un super cestone dei rifiuti per vedere - attraverso un video proiettato al suo interno - quali siano le conseguenze (per l'ambiente) di un utilizzo sbagliato dei cestini stradali. In primis c'è la condotta impropria, a Milano diffusa, di gettare i sacchi della spazzatura domestica al loro interno ostruendone l'imbocco, che non è stato ovviamente concepito per le dimensioni dei sacchi della nostra pattumiera. Un'iniziativa meritoria, certo, quella di Amsa. Che però fa sorgere spontanea la domanda di come siano gestiti poi i rifiuti che finiscono dentro i bidoni presenti sui marciapiedi. Praticamente tutti quelli che incontriamo per strada sono di tipo "indifferenziato", e dentro tutti ci gettano di tutto. Dalla cartaccia, al pacchetto di sigarette vuoto, dalla bottiglia di vetro o plastica ai cartoni in Tetra Pak. Fino agli avanzi di cibo e altro ancora. Basta buttarci sopra un occhio per rendersene conto. Sarebbe interessante se attraverso un altro mega cestone, sempre da calarsi sulla testa, ci venisse anche fatto vedere cosa succede a questi sacchi una volta arrivati in discarica.