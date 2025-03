Un cestino dei rifiuti alto 7 metri a Milano: è la campagna “Mettici la testa” di Amsa

Milano, 7 marzo 2025 – Al via a Milano la campagna Amsa "Mettici la Testa", con l'inaugurazione di un'installazione interattiva per portare cittadini, city users e turisti "dentro" al fenomeno dell'utilizzo improprio dei cestini stradali. In piazza XXV Aprile, alla presenza dell'Assessore al Verde e Ambiente Elena Grandi, della Presidente di Amsa Carlotta Ventura e dell'Amministratore Delegato di Amsa Marcello Milani, è stato svelato il maxi cestone che nelle prossime settimane farà tappa anche in piazza Leonardo da Vinci e piazza Cordusio per sensibilizzare sull'importanza di un corretto conferimento dei rifiuti.

Un contenitore interattivo come riflessione creativa

Di cosa si tratta? Al centro dell’iniziativa c’è un enorme contenitore alto circa 7 metri che vuole essere uno spazio di riflessione in cui le persone possono letteralmente "mettere la testa" e osservare il problema dei conferimenti errati da una nuova prospettiva. All'interno, infatti, un video proiettato dal punto di vista del fondo di un cestino Amsa mostrerà con un linguaggio ironico cosa può essere gettato al suo interno - come i piccoli rifiuti da passeggio, dalle bottigliette d'acqua ai sacchetti delle deiezioni canine - e cosa no - come i sacchi della spazzatura domestica.

Un appello alla responsabilità civica

Il maxi cestone fulcro della campagna di comunicazione "Mettici la Testa" è quindi un invito a fare la propria parte per garantire una raccolta efficiente e sostenibile, una vera e propria installazione artistica che verrà allestita in tre tra le piazze a maggiore pedonabilità di Milano, capace di dialogare con lo spazio urbano intrattenendo i cittadini con un'esperienza immersiva e coinvolgente.

Numeri e sostenibilità nel servizio

Con il nuovo contratto di servizio tra Amsa e il Comune di Milano, il numero di vuotature settimanali è salito a 198.000: ogni cestino viene svuotato in media 2,2 volte al giorno. Sul territorio comunale sono presenti 23.000 cestini di cui 13.000 lungo le strade e 10.000 nei parchi. "Utilizzare correttamente i cestini per la raccolta dei rifiuti è un gesto semplice, ma fondamentale: un segno di civiltà e di cura del bene comune che contribuisce a mantenere pulito e ordinato il nostro territorio, migliorando la percezione della città e anche la qualità della vita di tutti i cittadini e le cittadine. Anche il più piccolo sforzo da parte di ciascuno di noi ha quindi un grande impatto sul benessere della nostra comunità e dell'ambiente urbano" - ha detto l'assessora all'Ambiente e Verde Elena Grandi - "Mi auguro che questa campagna renda i cittadini, le cittadine e le migliaia di city users che vivono quotidianamente Milano per lavoro o piacere, attori sempre più consapevoli di essere parte di una grande comunità.”