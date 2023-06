Com’è “rock” il sindaco Bolandrini

Claudio Bolandrini è entrato a pieno titolo nel mio personalissimo (e poco affollato) pantheon di uomini dello Stato degni di questo nome. Non conosco di persona il sindaco di Caravaggio, comune della Bergamasca, e nello specifico non è rilevante il partito a cui appartiene e su quale maggioranza si regge la sua giunta.

Il solo fatto che non abbia esitato a buttarsi in un canale colmo d’acqua per salvare un gattino che rischiava di annegare mi fa però pensare che sia un brava persona. Quando ho poi scoperto che Bolandrini ha ricevuto la telefonata con la richiesta di soccorso da un cittadino mentre si stava dirigendo – in perfetta tenuta atalantina – al campo di calcio per una partita di calcio tra amici dopo una dura giornata di lavoro, mi è diventato addirittura simpaticissimo.

Tanto da pensare che potesse trattarsi di una fake news. Invece è tutto vero: un sindaco animalista, sportivo, legato al territorio e molto, molto “normal”. E ai miei occhi, molto, molto “rock”.