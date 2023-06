Caravaggio, il sindaco (col completo dell’Atalanta) si butta nel canale per salvare il micio

Caravaggio (Bergamo) – Claudio Bolandrini, il sindaco di Caravaggio paladino degli animali torna in azione. Dopo il riccio, il leprotto, la civetta e l’airone, questa volta a essere salvato dal primo cittadino è stato un gattino, di nome Moses, che era finito nella roggia della città e stava per annegare.

Lo ha raccontato lo stesso Bolandrini sulla sua pagina Facebook. Il sindaco – ha spiegato – aveva appena chiuso la videoconferenza dell'assemblea dei sindaci della Provincia di Bergamo e si stava dirigendo – in perfetta tenuta atalantina – al campo di calcio per una partita di calcio tra amici, quando è stato chiamato da un cittadino perché un micino, caduto nel canale lungo viale del Santuario, stava affogando.

Il sindaco si è armato di una vanga e si è buttato in acqua per salvare il gatto, che è stato poi recuperato e tratto in salvo. “Grazie agli agenti della Polizia locale Sergio Colpani e Giorgio Pace e al responsabile della Protezione civile Mario Vicinelli – ha detto Bolandrini – che hanno aiutato sindaco e gatto ad uscire dal fosso. Il micino, fradicio e intirizzito, ma sano e salvo è tornato alla sua famiglia”.

Il primo cittadino si è anche poi scusato con in compagni di squadra che lo attendevano al campo: “Scusate il ritardo e la prestazione in campo tutt'altro che indimenticabile – ha scritto ancora su Facebook – le scarpe e i calzettoni erano un po’ umidi...”.