Caro Babbo Natale ti scrivo

Ci sono storie, minime, di Natale che non sono favole belle. Per chi crede nella magia di Père Noël potrebbero però avere un lieto fine.

Accade a Saronno. Maria è un artista di strada, di quelle brave, che vive in un camper con i suoi cani non tutti i perfetta forma e che non li usa nei suoi spettacoli per impietosirci. Anzi.

Maria è stata derubata mentre si esibiva in piazza da un cialtrone vigliacco che fingendo di darle un obolo ha rubato gli spiccioli che erano nel cappello delle offerte. Maria ha provato a inseguirlo ma non è riuscito a fermarlo. Ha fatto denuncia ma chissà quando e se avrà mai giustizia. Forse quegli spiccioli servivano per la cena o il pranzo natalizio per lei e le sue bestiole. A lei darà una mano il gruppo Centopercentoanimalisti ma non basta. Serve una magia.

Ora caro Babbo Natale ti chiedo di portare tanti regali a Maria e ai suoi cani e, perdona la richiesta inusuale, anche una dissenteria fulminante e prolungata per tutte le feste al ladro. Scusami Babbo, ma un regalo è sempre un regalo soprattutto se se viene dal cuore...

Tuo Gianluca, ex bambino che crede nelle favole a lieto fine.