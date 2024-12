Aspettando il 2026

Il 2025 a Milano ha debuttato con il solito delirio di botti illegali ma anche con alcune certezze: da mezzanotte e per sempre non si fuma in strada e i balordi non possono stare, per alcuni mesi, nelle "zone rosse" dove meglio rapinare, scippare, spacciare o picchiare.

Due provvedimenti diversi nella consistenza, da chi li ha decisi, come dallo spirito, dalla necessità metropolitana e dalla applicabilità ma accomunati dallo slogan "dal 2025 "si cambia" registro".

Ognuno libero di pensarla come vuole sui singoli provvedimenti ma entrambi, però, richiedono la punizione certa per chi non rispetta la norma e sapere, per la città free smoke, che ci saranno inevitabili ricadute economiche su ristoranti e bar. Se poter uscire di sera in sicurezza invoglia a vivere la città, non potersi fumare una bionda suggerisce di invitare gli amici tabagisti a casa ma anche, e questa non è una novità, se abiti fuori dalla zona rossa prenotare il delivery dello spaccio.

E di Milano cosa sarà? Ne parleremo il primo gennaio 2026. Intanto, tanti auguri a tutti voi.