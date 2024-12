Milano blindata per Capodanno: via ai i controlli nelle zone rosse e non solo. A mezzanotte scatta il divieto di fumare all’aperto

Hanno preso il via stamani, a Milano, i controlli dell'imponente dispositivo di sicurezza messo in campo dalle forze dell'ordine per contenere eventuali reati e problemi di ordine pubblico nel capoluogo lombardo in occasione dei festeggiamenti di fine anno. Due turni (dalle 20 alle 2 e dalle 23 alle 5) si sovrapporranno nella parte centrale della serata permettendo il dispiegamento del maggior numero di operatori delle forze dell'ordine e del soccorso.

Nei provvedimenti disposti dalla Prefettura anche l'istituzione, fino al 31 marzo, di cinque zone rosse dalle quali persone minacciose o pericolose per la sicurezza pubblica, e con precedenti per reati contro la persone, danneggiamento e armi, potranno essere sottoposte ad allontanamento: Duomo, Garibaldi, Stazione Centrale, Darsena e Navigli e Rogoredo.

Pattuglie della polizia in piazza Duomo a Milano

Ma commissariati e task force della Questura sono già all'opera da ieri sera per segnalare eventuali movimenti sospetti che possano portare a episodi come quelli dello scorso Capodanno, con accumuli di masserizie e incendi in alcuni quartieri problematici, come al Corvetto (recentemente teatro di una rivolta dopo la morte di un 19enne egiziano durante un inseguimento con i Carabinieri), in via Gola o nella cosiddetta casbah di San Siro.

Sorvegliata speciale anche la zona di Garibaldi-Corso Como, area della Movida frequentata da bande di giovani, soprattutto stranieri e di seconda generazione, dediti a rapine. Una misura, quella prefettizia, molto strutturata e che non ha mancato di suscitare polemiche da parte delle Camere Penali (che la giudicano restrittiva delle libertà personali) e di chi pensa che le zone rosse privilegino la sicurezza "nel centro rispetto alle periferie".

Tra prescrizioni severe per la vendita e la consumazione di alcolici, e quelle del nuovo Codice della Strada e sul divieto di fumo nelle aree pubbliche in presenza di persone a 10 metri, che entrerà in vigore allo scoccare di mezzanotte del primo gennaio, quello di non utilizzare petardi e fuochi d'artificio resta invece soltanto un invito, dato che il Tar della Lombardia nel 2022 ha bocciato il regolamento per la qualità del Comune che li vietava. In piazza Duomo, dove anche quest'anno non ci sarà il 'concertone' di Capodanno accesso libero senza varchi di ingresso. La metropolitana M1 e M3 salteranno la fermata dalle 21.