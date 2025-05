Bandiere verdi di Legambiente: chi è stato premiato in Lombardia

Nel 2025 sono 19 le Bandiere Verdi di Legambiente che sventolano sull'arco alpino: un riconoscimento che premia la sostenibilità come volano per il territorio montano. La cerimonia con la consegna della bandiere si è svolta a Orta San Giulio, in provincia di Novara. Tre le realtà lombarde insignite, una in meno del 2024: due in provincia di Sondrio e una nella Bergamasca. Nota di merito per la nostra regione la casella vuota alla voce bandiere nere.

A fare la parte del leone sono Piemonte e Friuli-Venezia Giulia: 4 bandiere verdi ciascuna. Tre oltre alla Lombardia, anche al Veneto. Il Trentino ne conta 2, Alto Adige, Valle d'Aosta e Liguria 1. Protagonisti dell'iniziativa sono comunità locali, singoli cittadini, associazioni, cooperative, amministrazioni, aree protette che adottano un approccio sempre più sostenibile anche per fronteggiare crisi climatica e spopolamento abitativo che colpisce soprattutto i piccoli borghi.

Su 19 vessilli green ben cinque sono andati a iniziative legate al turismo dolce; altre cinque a pratiche legate all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pastorizia; le restanti 9 bandiere verdi sono state assegnate a progetti socioculturali, capaci di rafforzare il tessuto comunitario e di promuovere valori condivisi, soprattutto in ambito socio-ambientale.