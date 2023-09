Supermercati in Lombardia: dove si risparmia di più? Città e classifica

Milano, 4 settembre 2023 – Risparmiare sulla spesa, in tempi di inflazione che ancora colpisce duro, è quasi una parola d’ordine. Per il cittadino comune, costretto dal “logorio della vita moderna” a destreggiarsi fra lavoro, famiglia e impegni vari, la caccia all’offerta può essere un’impresa improba quanto una scalata a un 8.000. Viene in aiuto, quindi, un vademecum sui supermercati dove si può risparmiare di più. Addirittura, in presenza di condizioni ben precise, fino a 3.455 euro all’anno. Una bella somma, senza dubbio, utilizzabile per rimpinguare il bilancio “domestico”.

Supermercati: con l'inflazione è caccia all'offerta migliore (Archivio)

Altroconsumo, il magazine impegnato dalla fondazione al fianco dei consumatori, ha elaborato una classifica per mettere in fila gli esercizi più convenienti: sono stati rilevati i prezzi in 1.203 punti vendita di 67 città italiane. Fra queste Milano e, in Lombardia, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Monza, Pavia e Varese.

Dopo aver verificato, fra il 7 marzo e l’1 aprile 2023 i prezzi di prodotti appartenenti a 125 categorie (alimentari, cura della casa e della persona, cibo per animali) negli esercizi selezionati, sono state elaborate cinque classifiche generali a seconda delle insegne: una per la spesa con prodotti di marca in iper e super, una per la spesa con prodotti a marchio commerciale in iper e super, una per la spesa con i prodotti più economici in iper, super e discount, uno per la spesa “mista” (un carrello in cui finisca un po’ di tutto) in iper e super, uno per la spesa mista nei discount.

Prima di questa operazione è stato individuato un indice di base, 100, a indicare la catena che nel periodo delle rilevazioni aveva i prezzi più bassi

Scontato il ruolo dell’inflazione nelle tendenze generali: in media i prezzi dei prodotti presi in considerazione sono aumentati del 12,6% su base annua (fra 2022 e 2021 l'incremento si era attestato 2,6%). Con scelte accurate, però, secondo gli esperti di Altrconsumo, una coppia con due figli può arrivare a risparmiare, scegliendo i prodotti più economici, fino a 3.455 euro all’anno (2.142 euro un single).

Più contenuti gli altri risparmi, che si muovono in una forchetta fra i 2.928 euro (spesa con prodotti a marchio commerciale in iper e super) e i 359 euro (spesa con prodotti di marca in iper e super), sempre all’anno.

Nella nostra regione chi è in cerca di occasioni per risparmiare non se la passa male. Quattro città, infatti, compaiono nella mappa dei centri con i risparmi maggiori: sono Bergamo, Como, Cremona e Mantova. Queste ultime due compaiono anche nella graduatoria delle città dove si può spendere meno: la spesa minima possibile nei negozi più convenienti visitati a Cremona e Mantova è di 5.800-6.000 euro all’anno.

Vediamo, invece, le classifiche dei supermercati in cui si può risparmiare di più nelle singole città (e province).

Il risparmio massimo possibile a Bergamo è di 1.378 euro, ottenibile nell’Iper Orio di via Portico 71 (indice 108).

Iper Orio via Portico 71 – 108 Famila superstore via Rampinelli 61 Colognola – 111 Esselunga via Borgo Palazzo 217 – 113 Esselunga via Corridoni 30 – 113 Spazio Conad via Fermi 1 – 113 Conad via Garibaldi 7 – 114 Esselunga via San Bernardino – 114 Iper Alle Valli via Brusaporto 41 Seriate – 114 Conad Superstore via Carducci 55 – 116 Coop via Autostrada – 116 Il Gigante via Bono 4 – 116 Carrefour market via Borgo Palazzo 149 – 128 Carrefour market via Tiraboschi 53 – 132 Carrefour market via Mafalda di Savoia 4 – 132

Il risparmio massimo possibile a Brescia è di 597 euro, ottenibile all’Iperpoli di via Galvani 3 (indice 111)

Iperpoli via Galvani 3 – 111 Poli supermercato via Resia 12/P – 112 Interspar via Buozzi 30 – 113 Poli supermercato corso Italia 8 – 113 Poli supermercato via del Ronco 2 – 116 CC Amort via Rencio 4 – 118 Eurospar viale Druso 160 – 118 Eurospar via Museo 39 – 119 Eurospar via Resia 22 – 119 Eurospar via Roma 18/H – 120 Conad piazza Pichler 22 – 121

Il risparmio massimo possibile a Como è di 1.184 euro, ottenibile all'Iper Grandate in statale dei Giovi e all'Iperal di via Bellinzona 111 (indice 107)

Iper Grandate strada statale dei Giovi – 107 Iperal Monte Olimpino via Bellinzona 111 – 107 Esselunga Cà Merlata via Paoli 6 – 110 Esselunga via Carloni – 113 Bennet Lario via Asiago 2 loc. Taveronla – 115 Coop viale Cecilio 4 – 117 Carrefour market via Fratelli Recchi 18 – 119 Carrefour market via Giulio Cesare 13 – 119 Gran Mercato Sagnino Centro via Pio XI 112/B – 123 Gran Mercato via D’Annunzio 44 – 126 Carrefour market via Colombo 4 – 127

Il risparmio massimo possibile a Cremona è di 1.931 euro, ottenibile al Super Rossetto di via Fiamme gialle 16/18 (indice 102)

Super Rossetto I Navigli via Fiamme gialle 16/18 – 102 Esselunga via Ghisleri 38/44 – 108 Famila superstore via Beatro Rebuschini – 111 Iper Cremonadue via Berlinguer – 111 Ipercoop Cremona Po via Castelleonese 108 – 115 Conad viale Po 119 – 120 Coop via del Sale – 120 Carrefour market via San Tommaso 9 – 135

Il risparmio massimo possibile a Mantova è di 1.678 euro, ottenibile al Super Rossetto di Marmirolo e al Super Rossetto di Strada Donella (indice 102)

Super Rossetto Il Bosco via Buozzi 2 Marmirolo – 102 Super Rossetto Strada Donella 4/A – 102 Supemercati Martinelli via Marx 1 – 107 Esselunga piazzale Mondadori 2 – 109 Famila superstore via Verona 36 – 109 Iper Martinelli via del Commercio 1 loc. Mottella – 109 Ipercoop La Favorita piazzale Beccaria 1/1 – 114 Conad via Grayson 20 – 117 Carrefour market piazza 80° Fanteria 1/3 – 131

Il risparmio massimo possibile a Monza è di 1.170 euro, ottenibile all’Iper di via della Guerrina 98 (indice 110)

Iper via della Guerrina 98 – 110 Esselunga superstore viale Libertà – 112 Esselunga superstore via Brembo 4 San Fruttuoso – 113 Esselunga superstore via Buonarroti – 113 Iper Maestoso via Sant’Andrea 21 – 115 Il Gigante via Porta Lodi 6 – 116 Bennet Rondò dei Pini via Lario 17 – 117 Bennet viale Lombardia 264 – 119 Il Viaggiator goloso via Marsala 41/43 – 119 Incoop via Lecco 32 – 119 U2 supemercato via Cederna – 121 Carrefour market via San Rocco 44 – 129 Carrefour market via Boito 21 – 130

Il risparmio massimo possibile a Pavia è di 646 euro, ottenibile all’Iper di via Ing. Mazza (indice 113)

Iper via Ing. Mazza 50 – 113 Bennet San Martino strada provinciale per Mortara 7/37 – 114 Esselunga superstore via Filzi 6 – 115 Carrefour strada Vigentina – 118 Coop viale Campari 64 – 120 U! Come tu mi vuoi via Fratelli Cervi 11 – 123 Carrefour market via della Torretta 1 – 124

Il risparmio massimo possibile a Varese è di 933 euro, ottenibile all’Esselunga di Masnago (indice 106)