Brembo si allea con Specialized e debutta nel settore delle biciclette da competizione

Bergamo, 18 giugno 2025 – Brembo, leader mondiale di impianti frenanti e fornitore ufficiale per Formula 1 e MotoGP, amplia il proprio orizzonte nel mondo delle applicazioni per due ruote. L'azienda, leader tecnologico nel Motorsport, entra ufficialmente per la prima volta nel mondo delle competizioni mountain bike e, nello specifico, nel campionato del mondo Downhill.

Per entrare nel nuovo mercato il colosso di Stezzano ha deciso di puntare su un partner d'eccezione: il Team Gravity di Specialized Bicycles, una delle realtà internazionali più importanti del mondo cycling. Il debutto ufficiale sarà in occasione della gara in Val di Sole, in trentino, con la tappa in programma dal 20al 22 giugno nel calendario Uci Mtb World Series 2025.

Brembo debutta nel ciclismo con Specialized, puntando a innovare la frenata MTB

E proprio durante il weekend del 20-22 giugno, in concomitanza con il Gran Premio d'Italia Brembo di MotoGP, tutti gli appassionati potranno vedere dal vivo la Mtb Specialized all'interno del paddock del Mugello.

La collaborazione tra Brembo e Specialized nasce da una visione condivisa: spingersi oltre i limiti della tecnologia e delle performance, anche sui terreni più estremi. Entrambe le aziende condividono valori profondi come l'innovazione continua, la ricerca dell'eccellenza e la passione per lo sport ad alto livello.

Brembro, un passaggio della produzione di impianti frenanti

L’obiettivo

"Entrare ufficialmente nel mondo del cycling attraverso la porta principale del campionato mondiale Mtb è una nuova sfida entusiasmante per Brembo. Siamo orgogliosi di farlo con un team e con un costruttore che condividono la nostra stessa visione di performance e innovazione e non è un caso che questo avvenga nell’anno del 50° anniversario di Brembo nelle competizioni motoristiche”, ha dichiarato Andrea Paganessi, Brembo motorcycle global chief operating officer.

La partenza di un recente gran premio della MotoGP

“Oggi possiamo affermare che grazie ai progressi tecnologici Brembo non ha semplicemente migliorato la frenata, ma l'ha rivoluzionata. E Specialized crede fortemente che le corse siano il banco di prova definitivo per 'innovazione”, ha dichiarato Armin Landgraf, ceo di Specialized.

Tecnologia all’avanguardia

"Ricerchiamo partner che possano garantire i nostri medesimi standard di performance e la storia di Brembo, caratterizzata da progressi tecnologici all'avanguardia e prestazioni di alto livello in gara, ci ha portato a questa scelta.

Brembo, il chilometro Rosso

Una collaborazione che rappresenta un investimento strategico per supportare i nostri atleti che corrono al massimo livello. Le gare downhill si evolvono continuamente e questa partnership garantisce la possibilità di continuare a offrire innovazioni che permettano a Specialized di continuare a competere per un grande futuro nello sport".

I numeri

Brembo ha chiuso il 2024 con ricavi stabili a 3,84 miliardi di euro, in linea con l'esercizio precedente. L'utile netto si attesta a 262,6 milioni, con una flessione del 13,9% rispetto al 2023, a causa delle incertezze del settore automotive. Il consiglio di amministrazione propone all'assemblea, convocata per il 29 aprile, il pagamento di un dividendo di 0,30 euro per azione.

Il margine operativo lordo (Ebitda) ammonta a 661,1 milioni, rispetto ai 665 milioni dell'anno scorso. Nel periodo sono stati realizzati investimenti per 497,51 milioni. L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2024 si attesta a 360,4 milioni, in diminuzione di 94,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2023.