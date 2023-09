Quali sono i supermercati dove si risparmia di più a Milano? La classifica

Milano, 7 settembre 2023 – Inflazione si candida a essere una delle parole-simbolo del 2023. Di sicuro sul fronte economico. Ma anche su quello sociale. Non c'è fenomeno, probabilmente, che incida di più sulla nostra esistenza quotidiana, costringendoci a modificare abitudini di consumo e stili di vita. A partire dalla spesa.

Strettamente collegata alla parola inflazione è la parola risparmio. Se i prezzi aumentano – e, aggiungiamo, i salari restano fermi, come accade in Italia – è prassi comune cercare di individuare metodi per spendere un po’ meno. Attenzione, quindi, alle offerte, agli sconti e ai “paghi 3 e prendi 2”. Lo slalom fra le promozioni e gli esercizi più convenienti può risultare impresa complicata. Altroconsumo, il magazine da sempre impegnato nella tutela dei consumatori, ha elaborato una classifica dei supermercati più economici in 67 fra le più importanti città italiane.

Gli autori delle rilevazioni sul campo fra il 7 marzo e l’1 aprile 2023 si sono recati in 1.203 punti vendita sparsi per il Paese e hanno verificato i prezzi di tutti i prodotti delle 125 categorie merceologiche presenti sugli scaffali.

Successivamente, elaborato un indice di base per cui 100 indicava la catena che nel periodo delle rilevazioni aveva i prezzi più bassi, sono state stilate cinque classifiche: una per la spesa con prodotti di marca in iper e super, una per la spesa con prodotti a marchio commerciale in iper e super, una per la spesa con i prodotti più economici in iper, super e discount, uno per la spesa “mista” (un carrello in cui finisca un po’ di tutto) in iper e super, uno per la spesa mista nei discount.

Balza agli occhi, rispetto all’iniziativa condotta nel 2022, il peso dell’inflazione. In media i prezzi dei prodotti presi in considerazione sono aumentati del 12,6% su base annua (fra 2022 e 2021 l'incremento era stato del 2,6%). Con scelte accurate, però, secondo gli esperti di Altrconsumo, una coppia con due figli può arrivare a risparmiare, scegliendo i prodotti più economici, fino a 3.455 euro all’anno (2.142 euro un single).

Più contenuti gli altri risparmi, che si muovono in una forchetta fra i 2.928 euro (spesa con prodotti a marchio commerciale in iper e super) e i 359 euro (spesa con prodotti di marca in iper e super), sempre all’anno.

Milano è – ovviamente – fra le città considerate dall’inchiesta di Altroconsumo. Questa la classifica dei supermercati, messi in fila a partire da quelli in cui si può risparmiare di più.

Il risparmio annuo massimo possibile a Milano e provincia – per una coppia con due figli – è stimato in 1.085 euro. I supermercati dove si può ottenere questo risultato, con scelte ben calibrate, sono l’Esselunga di via Solari 29, l’Esselunga di viale Suzzani 221 e l’Iperal di viale Monza 241. Un punto vendita nella zona sud-ovest (l’Esselunga di via Solari si trova fra Porta Genova e l’area di San Vittore) e due nella zona nord-est (l’Esselunga di viale Suzzani si trova in zona viale Sarca, l’Iperal di viale Monza è sulla trafficata strada che porta a Sesto San Giovanni e, successivamente, alla Brianza).

Questi tre esercizi hanno raggiunto l’indice 107, sul massimo dell’economicità che, ricordiamo, corrisponde all’indice 100.