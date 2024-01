Lombardia, le imprese cercano 122mila persone da assumere: metà dei posti resteranno vuoti

Aumentano in un anno le richieste di lavoratori da parte delle imprese lombarde, ma cresce anche la difficoltà di reperimento del personale competente. Un quadro a luci ed ombre quello che emerge dal Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpa.

Per gennaio 2024, in Lombardia l’industria ha in programma l’assunzione di 122.590 persone, quasi 2mila in più rispetto alle 120mila di gennaio 2023. Cambia la composizione: rispetto a un anno fa, aumenta la quota di impiegati, professione commerciali e servizi e professioni non qualificate, mentre si riduce la percentuale di dirigenti, professioni specializzate e tecnici, così come di operai specializzati, conduttori di impianti e macchine. Ma soprattutto peggiorano le aspettative di trovare i profili ricercati, che arriva al 48,8% rispetto al 44,1% di gennaio 2023, che pure era in aumento rispetto agli anni precedenti. Il problema è diffuso in tutte le province.

Considerando il dettaglio provinciale aggiornato a dicembre 2023, Brescia e Lecco risultano i territori in Lombardia con le percentuali maggiori di difficoltà di reperimento, rispettivamente il 52,2% ed il 52,5%. Difficile trovare più di un lavoratore su 2 anche nel Pavese (51,7%) e nella provincia di Monza (51,8%). Nel confronto rispetto ad un anno fa, sono Pavia, Mantova e Lecco quelle con la crescita maggiore, di 12 mesi, della difficoltà di reperimento dei lavoratori richiesti dalle aziende, con una forbice tra i 7 e gli 8 punti percentuali. Unica provincia lombarda in controtendenza è Como, dove la percentuale a dicembre 2023 si è ‘ridotta’ al 44,7% rispetto al 45% del dicembre 2022. Le ragioni del mismatch? La causa principale è la mancanza di candidati, con le offerte di lavoro che restano deserte.

C’è poi ancora una componente importante di preparazione inadeguata dei candidati, ma anche di mancanza di esperienza nella professione o nel settore. Ma quali sono i profili più richiesti? Va detto innanzitutto che tra le imprese che assumono (il 18% del totale lombardo, con Milano in testa col 41,4%, Brescia al secondo posto con il 12,6%), più di 1 su 3 fa parte del settore dei servizi, mentre “solo” il 21,7% opera nel manifatturiero, il 18,7% nel commercio, il 14,2% nel turismo; fanalino di coda, le costruzioni, con il 9,7% delle imprese che cercano personale.

Le professioni più richieste, in valore assoluto, sono addetti alle vendite (8720), personale non qualificato nei servizi di pulizia (8420) e nello spostamento e consegna merci (8230). Per assumere, molte imprese pensano di rivolgersi preferenzialmente a lavoratori immigrati, soprattutto nei settori dei servizi operativi, della logistica, dei servizi di alloggio, ristorazione, turismo, delle costruzioni.