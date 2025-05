Affitti express a Milano e in Lombardia: boom nel capoluogo, cali nelle province

Milano, 29 aprile 2025 – Milano si conferma uno dei mercati più dinamici in Italia per gli affitti express. Nei primi tre mesi del 2025, il 33% degli immobili in locazione è stato affittato entro le 24 ore dalla pubblicazione dell’annuncio. È quanto emerge da uno studio di idealista, portale immobiliare leader nello sviluppo tecnologico. Il dato segna un deciso balzo rispetto al 10% dello stesso periodo del 2024: un aumento di 23 punti percentuali, il più elevato su scala nazionale. L’impennata evidenzia una domanda abitativa crescente, focalizzata su soluzioni pronte all’uso. Diversa la situazione nella provincia di Milano, dove la quota di affitti lampo cala dall’11% al 9%.

Lombardia a due velocità: Bergamo cresce, Mantova e Monza crollano

Tra i capoluoghi lombardi, solo Bergamo mostra un andamento simile a Milano: il 32% degli affitti è stato concluso in meno di 24 ore, in netto aumento rispetto al 21% del 2024. Segue Cremona, che raddoppia dal 7% al 15%. Situazione opposta per Brescia, che scende dal 35% al 23%, mentre a Como e Lecco, il fenomeno è marginale (intorno al 10%). A Pavia, il calo è netto: dal 24% al 12%.

Monza registra uno dei peggiori arretramenti tra i capoluoghi: dal 36% all’11%, mentre Mantova perde 30 punti percentuali, passando dal 55% al 25%.

Province in affanno, solo pochi segnali positivi

A livello provinciale, i dati confermano un rallentamento generalizzato. Nella provincia di Mantova, gli affitti express passano dal 38% al 17%, con una perdita di 21 punti. A Lecco, la quota dimezza dal 30% al 15%, mentre Monza-Brianza si riduce dal 36% al 16%.

La provincia di Bergamo, invece, mostra un andamento positivo: sale dal 25% al 30%. Anche Cremona migliora, passando dal 10% al 17%. In Lodi, l’incidenza si attesta al 9%, in lieve crescita rispetto all’8% del 2024.

Nell’hinterland milanese, domanda meno pressante

Nella provincia di Milano, gli affitti express rappresentano il 9% del totale, due punti in meno rispetto al 2024. Il dato evidenzia un mercato meno dinamico rispetto alla città, dove la pressione abitativa resta elevata.

Tendenza nazionale in calo, Milano fa eccezione

Nel complesso, il trend nazionale degli affitti express è in calo: si è passati dal 17% del primo trimestre 2024 al 13% del 2025. Milano si distingue come caso isolato in controtendenza, in contrasto con i dati negativi registrati in città come Roma, Firenze e Catania.

Lombardia – Affitti express nei capoluoghi (% sul totale annunci)

Capoluoghi: 1q 2024 – 1q 2025

Bergamo: 21% – 32%

Brescia: 35% – 23%

Como: 11% – 10%

Cremona: 7% – 15%

Lodi: 0% – 19%

Mantova: 55% – 25%

Milano: 10% – 33%

Monza: 36% – 11%

Pavia: 24% – 12%

Varese: 0% – 0%

Lombardia – Affitti express nelle province (% sul totale annunci)

Provincia: 1q 2024 – 1q 2025