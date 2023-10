Haribo, caramelle d’oro. Aumentano affari e idee: "Siamo uno dei brand in maggiore crescita"

L’orsetto gommoso di Haribo è probabilmente la caramella più famosa al mondo: ogni giorno se ne producono 100 milioni di pezzi che poi vengono commercializzati in 120 Paesi. Solo uno dei tanti prodotti iconici insieme alle rotelle di liquirizia della multinazionale tedesca divenuta, in oltre un secolo di storia, sinonimo di bontà per generazioni di bambini che non hanno mai smesso di consumare le sue caramelle anche una volta cresciuti. "Il Gruppo Haribo è da anni nella Top10 global dei principali manufacturers del settore sweet confectionery mercato in cui è presente da oltre 100 anni - spiega Marco Piantanida, managing director e amministratore delegato Haribo Italia -. Abbiamo 16 stabilimenti produttivi in tutto il mondo, oltre 7.000 dipendenti e più di 1.000 referenze differenti distribuite in oltre 120 Paesi. Ogni Paese ha i propri prodotti hero, che si aggiungono agli iconici Orsetti d’Oro, e assortimenti dedicati per soddisfare le esigenze e i gusti dei consumatori locali".

In Italia Haribo è presente dagli anni Settanta e dal 2020 è il brand più venduto del mercato totale caramelle con un sell-out di oltre 100 milioni di euro l’anno. "Nel segmento specifico del gommoso Haribo è leader indiscusso - prosegue Piantanida - un onore per l’azienda che si trova a rappresentare la categoria, ma anche uno stimolo nel guidarne lo sviluppo e il continuo miglioramento. Siamo uno dei brand del confezionato dolce in maggiore espansione: le famiglie italiane che acquistano le nostre caramelle sono aumentate del 35% negli ultimi tre anni e oggi quasi un consumatore italiano su tre compra regolarmente nell’anno un pacchetto di gommose Haribo. È cresciuto anche il numero di coloro che acquistano con maggiore costanza il marchio: la frequenza di acquisto negli ultimi 3 anni è infatti cresciuta del 15% circa". La crescita costante degli ultimi anni, unita a una grande fidelizzazione, rende Haribo sinonimo di caramella gommosa per i consumatori di tutte le età, realizzando di fatto quella che è la mission globale del brand".

Siccome Haribo è sinonimo di condivisione e spensieratezza non poteva mancare nella festa di Halloween. "Per il 2023 abbiamo deciso di realizzare una campagna ispirata alla nostra caramella più iconica, Orsetto d’Oro - conclude l’amministratore delegato -. Da qui, la rivisitazione della celebre frase di rito intonata ad Halloween da grandi e piccoli, in “Haribo Orsetto o Scherzetto?“. La campagna prevede non solo prodotti a tema in edizione limitata, ma anche un concorso a premi e un’iniziativa speciale dedicata a tutti gli amanti del nostro brand. Fino al 31 ottobre un “tram spaventoso“ girerà per il centro di Milano, con tante divertenti attività pensate per i suoi passeggeri. Abbiamo scelto Milano per il legame particolare che Haribo ha con la città, storicamente sede quartier generale italiano e uno dei luoghi, insieme alla Lombardia, dove si registrano i livelli di vendita più significativi delle nostre caramelle". Haribo ha deciso di celebrare questa festività creando una linea di caramelle a tema: gommose a forma di denti da vampiro, zucche, pipistrelli e gli speciali multipack Halloween Mix, le divertenti maxi-buste con un’ampia varietà di gusti e forme, ideali per essere donate e condivise. Non è tutto, quest’anno Haribo ha arricchito l’offerta con una novità da "urlo": Wackelgeister, golosi fantasmini gommosi alla frutta e vaniglia.