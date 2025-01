Green jobs? La regina è la Lombardia

Milano, 29 gennaio 2025 – La regina dei green jobs? È la Lombardia. in regione sono infatti 670mila le persone impiegate nella sostenibilità. È quanto emerge dal forum L'Italia in Cantiere. Il 21,4% di questa categoria dell'innovazione occupazionale in Italia è in Lombardia con un 15%, a pari merito con la Emilia-Romagna, sul totale degli occupati.

Il rapporto affronta gli ambiti dell'energia, del hard to abate, ovvero la produzione industriale più energivora, e quello dell'economia circolare ovvero del riuso e del riciclo. Undici i siti lombardi mappati sul sito web interattivo della campagna, dov'è possibile approfondire tutte le realtà e i progetti in regione.

"I dati del report confermano ciò che sapevamo già," commenta Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia. "tutte le attività mappate da l'Italia in Cantiere sono una buona premessa per la transizione ecologica in regione, testimoniando come spesso le aziende siano più avanti del governo regionale. Per crescere nella transizione ecologica serve concertazione e obiettivi a lungo termine."