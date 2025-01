Accordo per la nuova Smart City

Insieme verso la Smart City: ieri mattina il Comune di Lainate e Windtre hanno firmato un protocollo d’intesa che segna l’inizio di un percorso che ha come obiettivo progettare e realizzare soluzioni tecnologiche per rispondere alle esigenze di cittadini e imprese del territorio. Da soluzioni per la gestione dei consumi energetici alla mobilità smart e sostenibile, dalle tecnologie avanzate per la videosorveglianza del territorio per garantire maggiore sicurezza alla gestione delle emergenze e prevenzione dei rischi. Ma anche progetti di attrattività per valorizzare i beni comuni, in primis Villa Litta. La sinergia, tra la pubblica amministrazione e Windtre, consentirà di potenziare le competenze digitali dell’ente e di costruire la città intelligente. "La sinergia tra innovazione tecnologica e sostenibilità rappresenta un passo significativo verso la città intelligente. Attraverso strumenti avanzati come i data analytics, le soluzioni per il monitoraggio del territorio, del consumo energetico e la mobilità intelligente, possiamo rispondere concretamente alle sfide della sicurezza, della resilienza ambientale e dell’innovazione sociale - dichiara il sindaco Alberto Landonio -. Questo approccio integrato ci permette di valorizzare il nostro territorio, promuovere l’inclusione digitale e offrire servizi più evoluti". La firma del protocollo rappresenta il primo passo per pensare e progettare insieme la Smart City, partendo proprio dalle scuole e dagli spazi pubblici, attraverso la formazione avanzata e l’inclusione digitale. "La collaborazione con il Comune di Lainate è un’ulteriore conferma del nostro ruolo di partner delle PA nel percorso di evoluzione verso la Smart City, per aiutare le amministrazioni nella creazione di ecosistemi in cui innovazione e sostenibilità vengono messe a servizio delle persone, con l’obiettivo di semplificare la vita dei cittadini e di cogliere le opportunità di sviluppo offerte dalla tecnologia", commenta Paolo Bianchi, Area manager divisione corporate di Windtre. Smart, digitale e sostenibile, la città di Lainate si prepara a una trasformazione urbana per migliorare l’ambiente, la salute e la qualità della vita delle persone. Roberta Rampini