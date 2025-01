Sostenibilità, territorio e salute: "Così Neutalia punta all’eccellenza"

Il 2024 ha rappresentato per Neutalia, società che gestisce il termovalorizzatore in funzione nel rione di Borsano, un anno di consolidamento e innovazione, durante il quale sono state realizzate iniziative in grado di tradurre la visione della società in azioni concrete e tangibili. Un traguardo fondamentale e significativo nello scorso anno è stata la ri-assegnazione della qualifica R1 che consente all’impianto di operare in regime di recupero energetico (R1) invece che di smaltimento. Questo riconoscimento, raggiunto grazie agli investimenti effettuati per il revamping dell’impianto e il ripristino efficiente della seconda turbina, conferma l’impegno di Neutalia nella direzione di una sempre maggior efficienza operativa e gestionale. Nel 2024, infatti, l’impianto ha generato 55.142 MWh di energia elettrica, segnando un incremento del 27,7% sul 2023.

La società ora si prepara ad affrontare una nuova fase del proprio impegno con un programma che punta a rafforzare il legame con il territorio e a concretizzare azioni ad alto impatto sociale e ambientale per il prossimo triennio (2025-2027).

Il nuovo Piano Benefit 2025 rappresenta un percorso di crescita e innovazione, strutturato attorno a cinque macro-aree di intervento che sono: il miglioramento della qualità ambientale (tra le azioni la piantumazione di nuove aree verdi), la cultura della sostenibilità, con percorsi di aggiornamento dedicati ai dipendenti e ai fornitori, il coinvolgimento degli stakeholder per promuovere un dialogo continuo e trasparente con il territorio, il supporto al territorio con il Piano Benefit 2025 che prevede un significativo impegno verso le comunità locali, la tutela della salute con una campagna di monitoraggio sanitario dedicata al personale interno.

"Neutalia ha raggiunto risultati non trascurabili nel 2024, grazie a un impegno costante e concreto verso la sostenibilità nonché il sostegno al territorio e alle comunità locali, come dimostra anche la ri-assegnazione della qualifica di recupero energetico che attesta che il processo di combustione dei rifiuti non solo contribuisce in maniera significativa alla produzione di energia elettrica e termica, ma lo fa in maniera efficiente" sottolinea Laura Mira Bonomi, presidente di Neutalia e aggiunge "Inoltre, con il Piano Benefit 2025-2027, intendiamo rafforzare ulteriormente questa missione, la nostra visione per il futuro è chiara: essere un modello di eccellenza nella sostenibilità e nell’economia circolare, un volano di innovazione, tecnologica ed economico-sociale, generando valore condiviso e contribuendo al benessere collettivo".