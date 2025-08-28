Villa Necchi. Aperitivo musicale a bordo piscina

Ultimo appuntamento oggi con l’aperitivo a Villa Necchi Campiglio che per l’occasione apre i cancelli dopo l’orario di chiusura per offrire ai visitatori la possibilità di godere di una serata sotto le stelle, nell’atmosfera sospesa del suo giardino. L’appuntamento a bordo piscina, a cura della Caffetteria di Villa Necchi, sarà accompagnato dalla musica con la direzione artistica del contrabbassista Niccolò “Bolla” Bonavita che prevede l’esibizione del le Ginger Bender - Jeanne Hadley alla voce e alla chitarra e Alessandra Di Toma, alla chitarra e all’elettronica live - col supporto di Bolla al contrabbasso, con un repertorio di classici tra blues, swing, reggae e soul.