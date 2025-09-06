Ultimo week end per scoprire i segreti della pizza

Alla scoperta della migliori pizzerie della tradizione napoletana oggi e domani al Pizza Village nel cuore di CityLife Shopping District. Si parte con 10 masterclass gratuite, tenute nella Food Hall al primo piano, da Fabio Cristiano dell’Antica Pizzeria Da Gennaro di Napoli e maestro pizzaiolo del Pizza Village. Ogni masterclass sarà riservata a 10 partecipanti. La partecipazione sarà accessibile ai clienti che oggi e domani effettueranno acquisti per un importo minimo di 20 euro (anche tramite scontrini cumulabili, massimo due).