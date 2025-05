“The Resistance“ firmata Orwell

È la prima del Grande Fratello. No, il reality show non c’entra. Oggi alle 20.30 al Teatro Nazionale di piazza Piemonte andrà in scena “Resistance“, la rock opera liberamente ispirata al romanzo “1984“ di George Orwell. Sì, proprio il capolavoro che narra le infauste gesta del Grande Fratello, metafora orwelliana per condannare ogni potere assoluto. Nel caso del saggista inglese, il romanzo è chiaramente ispirato al totalitarismo comunista guidato da Stalin. Tornando all’opera rock, le sue musiche sono state composte da Matthew Bellamy (nella foto), frontman dei Muse, che ha ispirato l’album “The Resistance“ al libro firmato da Orwell. M.Min.