Striscia la notizia, cambio alla conduzione: arrivano due nonni. Ecco chi sono

Milano, 2 aprile 2023 – Novità a Striscia la notizia: per la prima volta, alla conduzione del tg satirico di Antonio Ricci, ci saranno due nonni.

Dopo il successo della coppia Gerry Scotti - Francesca Manzini, da domani, lunedì 3 aprile, torna al timone Michelle Hunziker. La presentatrice ha avuto un nipotino, Cesare, pochi giorni fa, il 30 marzo scorso. E Scotti è nonno di Virginia e Pietro.

Per Michelle, a Striscia dal 2004, sarà la 19esima edizione consecutiva - con 1.269 puntate all’attivo - e l’ottava insieme a Scotti.

Gerry, che ha debuttato dietro il bancone più famoso d’Italia nel 1996, ha condotto 495 puntate: sabato 8 aprile toccherà quota 500. Michelle e Gerry hanno esordito come coppia a Striscia nella stagione 2015-2016 e, a oggi, hanno condotto 276 puntate. Entrambi, al bancone dello storico show segnano cifre record.

Michelle Hunziker è diventata nonna lo scorso 30 marzo. La figlia maggiore, Aurora Ramazzotti ha partorito il suo primo bambino, Cesare. La showgirl non ha mai nascosto il desiderio di volere un nipotino e si è detta felicissima del lieto evento. "E con la nascita delle mie figlie oggi per me è stato il più bel giorno della mia vita", ha scritto nelle storie Instagram la presentatrice svizzera. Il piccolo è venuto al mondo in una clinica a Sorengo, in Svizzera. Ma la 26enne e il compagno Goffredo Cerza vivono a Milano, città dove abita anche Michelle.

Molto orgoglioso dei suoi due nipotini anche Gerry Scotti. La più grande è Virginia, nata nel 2020, mentre lo scorso gennaio è arrivato Pietro. L'annuncio dell’ultimo lieto evento era stato dato dallo stesso presentatore pavese con una storia Instagram fatta mentre era negli studi a lavorare. "Mentre stiamo registrando le prove dello 'Show dei record' - aveva raccontato - esattamente alle 18:10 del 10 gennaio 2023 è nato mio nipote Pietro". I genitori dei due piccoli sono Edoardo Scotti, che Gerry ha avuto con la prima moglie Patrizia Grosso, e Ginevra Piola, una giornalista di Mediaset.