Stone Foundation, soul che non tramonta: "Il migliori? Otis Redding e Paul Weller"

Gli Stone Foundation sono fra le voci più originali della scena soul contemporanea. La band inglese sarà domani all’Arci Bellezza. Ne parliamo con Neil Jones, chitarrista e fondatore della band.

Quest’anno celebrate 25 anni di carriera. Quali sono stati i momenti più belli?

"Fare da supporto agli Specials nel 2011. Avere la possibilità di lavorare con alcuni dei nostri musicisti preferiti come Graham Parker, Hamish Stuart, William Bell e Bettye Lavette. Aprire il Fuji Rock Festival in Giappone. E, non ultimo, riuscire a scrivere canzoni con Paul Weller, il mio eroe dell’adolescenza".

Che accoglienza avete avuto in Italia nei vostri precedenti concerti?

"Il nostro primo live a Milano, di supporto a Paul Weller, è stato speciale. Il pubblico italiano ci ha trasmesso un’incredibile energia".

Quali sono gli artisti che vi hanno ispirato di più?

"Nelle prime fasi della nostra carriera ci siamo ritrovati uniti dalla passione per artisti come Traffic, Van Morrison, Dexys midnight runners e per etichette come Stax, Def Jam e Blue Note. Successivamente siamo stati influenzati da numerosi altri solisti o band. E continuiamo a tenere le antenne ben dritte".

Chi sono i cantanti e le band soul della nuova generazione che consigliereste di ascoltare?

"Stimiamo interpreti e autori come Michael Kiwanuka, Durand Jones e l’amico Jalen Ngonda. Un nostro pallino è Laville, un Luther Vandross dei tempi moderni".

Com’è stato condividere studio e palco con una leggenda come Paul Weller?

"Meraviglioso: ci ha spronato e aiutato nel corso della nostra carriera".

L’Inghilterra è la ‘casa’ del Northern Soul. Lei - o qualche altro componente della band - è stato coinvolto in questo movimento?

"Sono cresciuto nelle Midlands, un’area in cui la scena Northern Soul è sempre stata importante. È stato grandioso che artisti poco conosciuti nella loro terra natale, gli Stati Uniti, abbiano ottenuto l’apprezzamento che meritavano, qualche anno più tardi nel Regno Unito".

Quali sono i suoi brani soul degli anni ‘60 preferiti?

"Mi vengono in mente ‘Ace of spades’ di O V Wright, ‘Western union man’ di William Bell, ‘Who’s making love’ di Johnnie Taylor, ‘Why don’t you try me’ di Maurice & Mac e ‘Tell the truth’ di Otis Redding".

E quali sono, per lei, le voci migliori?

"Con Otis Redding non si può sbagliare. È il re".

Enrico Camanzi