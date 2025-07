Modena City Ramblers & Folkstone . Stesso palco, identica passione

A unirli sono la passione per le sonorità folk e l’energia che portano in concerto. Stavolta sul palco ci saliranno assieme, per un evento unico che vedrà andare a braccetto due delle band italiane più amate da chi bazzica i circuiti del combat-folk. Stasera il Carroponte di Sesto San Giovanni ospiterà la prima data insieme di Modena City Ramblers & Folkstone, protagonisti sullo stesso palco, co-headliner dello spettacolo. "Sarà un doppio concerto a tutti gli effetti - racconta Davide Dudu Morandi, cantante dei Modena -. Con i Folkstone non ci eravamo mai incontrati prima in un live. Ci siamo conosciuti in studio per registrare un brano del loro disco "Natura Morta", ci siamo trovati molto bene e da lì è nata l’idea di fare qualcosa dal vivo insieme: oggi la cosa prenderà forma. Sembra incredibile, noi siamo sulla strada da più di 30 anni, loro pure sono tanti anni che macinano chilometri su e giù per l’Italia, ma non ci siamo mai incrociati sul palco. Non vediamo l’ora di farlo". Ad accomunare i due gruppi è l’amore per la musica folk. "La passione per il folk, per loro declinato in chiave più metal, per noi virato verso il punk e il rock, è il punto d’origine che abbiamo in comune - conferma Morandi -. Tanti fan hanno gioito della collaborazione. Stasera ci sarà un set per ogni band e poi ognuno interagirà con gli altri in almeno un paio di momenti, in cui ci mischieremo sul palco per fare un po’ di pezzi insieme. Sul cosa faremo lasciamo un po’ di sorpresa". "Noi suoneremo i nostri pezzi legati alla Resistenza - spiega - e poi quelle canzoni che non possono mai mancare, che sono nel cuore di chi ci segue, come "In un giorno di pioggia" e "I cento passi"". "Suonare dal vivo assieme ci sembrava una cosa bella - dice Lorenzo Marchesi, voce dei Folkstone -: veniamo da ambienti musicali diversi ma vicini, arriviamo tutti e due dal folk, noi più dal folk medievale e loro dal folk irlandese, ma la radice è quella. Facciamo entrambi parte di una sorta di combat-folk. Inoltre veniamo da ambienti culturali affini, tutto quindi ci è venuto spontaneo. Di sicuro nel concerto ci saranno sorprese, con le band che si mischieranno: sarà una cosa abbastanza unica". I Folkstone suoneranno canzoni storiche accanto ai pezzi dell’ultimo album, definito "un urlo disperatamente romantico nell’epoca del materialismo spinto". F.L.