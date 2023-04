Ramon Agnelli, chi è il ballerino di Amici: età, carriera, fidanzato e Instagram

Milano, 15 aprile 2023 – Ramon Agnelli è uno dei concorrenti del Serale di Amici 22, il talent condotto da Maria De Filippi. Conosciamolo meglio.

Ramon Agnelli vive a Milano e ha 21 anni. Il giovane ballerino ha perso la mamma nel 2013 a causa di una brutta malattia. Ha uno splendido rapporto con la sorella, che è sicuramente la sua fan numero uno.

Ramon ha frequentato l’Istituto Marcelline di Milano e l’Accademia Ucraina di Balletto.

Ramon studia danza classica fin da quando era un bambino. E lo fa, da subito, con molta determinazione e sacrificio, tanto che arriva ad ottenere di potersi esibire anche a livello internazionale.

Nonostante la giovane età, Ramon vanta un’importante carriera. Ha già danzato in palchi importanti il Teatro alla Scala e il Teatro degli Arcimboldi a Milano, ma anche all’estero all’Atlanta Ballet, al Kennedy Center, al Metropolitan di New York e a Losanna. Nel 2019, l’artista ha partecipato al prestigioso Prix de Lausanne arrivando in semifinale, unico ballerino italiano a essere selezionato. Ha preso parte anche allo Youth American Grand Prix ed è stato solista dell’Atlanta Ballet e Tulsa Ballet.

Lo scorso anno, Ramon ha deciso di candidarsi al programma ‘Amici’ di Maria De Filippi, dove si è esibito portando 'Fiamme di Parigi' e la maestra Alessandra Celentano lo ha subito scelto come allievo. E' quindi entrato nella scuola lo scorso settembre. Nonostante il talento, sotto gli occhi di tutti, Ramon si è distinto nella scuola anche per il suo carattere. Ha sempre detto quello che pensava, andando spesso anche contro la sua professoressa. Nelle classifiche, però, è quasi sempre arrivati tra i primi posti e a gennaio, nella prima puntata dopo le festività di Natale, è stato il primo ad accedere al Serale, vincendo la sfida tra i ballerini. Quì è entrato a fare parte della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Sempre nella scuola di Maria De Filippi, il ballerino si prestato ad una sfida di danza per partecipare ad uno stage con la ‘World of Dance’. Il premio è però stato vinto dalla ballerina australiana Isobel Kinnear.

Ramon Agnelli ha un profilo Instagram ed è seguito da 71.200 followers.

Stando a quanto riportano diversi siti internet, Ramon ha fatto coming out sui social. Non oggi, bensì in un vecchio profilo social che il giovane ha smesso di aggiornare nel 2016. E accanto alla notizia hanno anche pubblicato un’immagine del post in cui il giovane svela il suo orientamento sessuale.

Nel secondo profilo Instagram ufficiale, recentemente aggiornato, il ballerino è comunque apparso in una serie di foto dalla Milano Pride Parade del 2019, da lui vissuta in prima persona tutto pittato di rainbow. In una delle immagini pubblicate tiene con orgoglio un cartello su cui c’è scritto “l’amore non ha sesso né genere”. Al momento non si sa, ufficialmente, se Ramon sia single o fidanzato.

Ma, al momento, non si sa se sia single o fidanzato. Anche dai social non trapela nulla, il ballerino condivide soprattutto scatti che lo immortalano mentre danza.