Wax, chi è il cantante di Amici: età, vero nome, cicatrice e fidanzata

Milano, 1 aprile 2023 – Wax, all'anagrafe Matteo Lucido, è uno dei concorrenti del Serale di Amici 22, il talent condotto da Maria De Filippi. Conosciamolo meglio.

Matteo Lucido, ha 20 anni, vive a Milano con la sua famiglia. Ha raccontato di venire della strada e di aver imparato a cavarsela. Ha sempre fatto dei piccoli lavori per mantenersi e non chiedere soldi ai suoi genitori: ha anche dato ripetizioni di italiano, inglese, spagnolo e portoghese. Wax è molto legato a suo fratello maggiore che considera anche il suo migliore amico e che gli somiglia molto. La madre di Wax invece è una pittrice nonostante abbia studiato economia, lui la definisce lungimirante e con una gran testa. Fa parte della famiglia anche il cane Black.

Wax si è appassionato alla musica fin da piccolo suonando il violino. Poi, ha iniziato a cantare con il fratello in cameretta. Uno dei suoi tratti particolari è quello di esibirsi senza scarpe, come la prima volta ai casting.

Wax è un ragazzo turbolento, il suo carattere esplosivo ha conquistato tanti ad Amici, ma è stato anche causa di discussioni e litigi. In una particolare occasione, ha raccontato un po' della sua storia, di come la musica sia arrivata a sollevarlo da una situazione di sofferenza: "Vengo dalla strada, dovevo sopravvivere, non puoi vivere di istinto. Vengo da una particolare strada. Sono legatissimo alla mia famiglia, non mi ha mai fatto mancare nulla ma non mi ha mai fatto mancare la sofferenza. La musica mi ha dato la libertà, le ali per volare dove voglio, per raggiungere chi avevo perso. Sono sempre stato in tensione, la mia famiglia ha sempre litigato, poi arrivavano i sorrisi".

Matteo ha raccontato che non gli piace il suo nome, Matteo, e preferisce farsi chiamare Waxiello o Wax. Si tratta di un soprannome regalatogli da una persona lontana da lui, e che pian piano, è diventato il suo riconoscimento principale, a tal punto che anche la madre lo chiama così.

Un'altra particolarità di Wax è quel segno rosso sul viso, appena sopra lo zigomo. Un trattino lungo poco più di un centimetro che i fan non riescono a capire cosa sia e, per questo, sui social girano ipotesi di vario tipo. Si tratta di una cicatrice? Oppure di un tatuaggio? E se è una cicatrice, i fan si chiedono come mai non guarisca mai. Non solo, a volte appare di un rosso intenso, altre volte invece sembra una ferita in fase di guarigione. Sarà per via del trucco che la copre? Di certo è ormai una sorta di segno distintivo, che continua a suscitare la curiosità dei telespettatori. E forse il suo fine è proprio quello.

Wax è fidanzato o single? Non si sa nulla riguardo la vita privata del cantante ma, ufficialmente, il ragazzo non si presenta in coppia. Anche se sembra essere nato un legame speciale con la ballerina Maddalena Svevi. Al momento, però, si tratta solo di amicizia.

Wax e Maddalena (Foto Intsagram)

Wax è entrato nel talent sotto la guida di Arisa. Il suo percorso all'interno della trasmissione è stato turbolento sin dall'inizio, un carattere esplosivo che ha toccato Maria De Filippi nei casting, ma anche Rudy Zerbi e la sua prof Aris: tra le più famose, il Noce-moscata gate nel giorno di Capodanno. L'evento, accaduto durante i festeggiamenti del primo giorno del 2023, ha visto i ragazzi in casetta assumere la noce moscata per provare maggiore euforia: una voce confermata anche da Maria De Filippi, tra le prime a chiedere spiegazioni ai concorrenti in gara. Dopo questo episodio, però, Wax si è rimesso in carreggiata, vincendo la gara di canto con Aaron e Piccolo G, meritando un concerto all'Alcatraz di Milano. Non solo, Mr. Rain, il cantante di 'Supereroi a Sanremo 2023', ha commentato una sua performance ad Amici su Twitter: "Bravo Wax", a cui ha aggiunto l'emoji degli applausi. Un indizio per una possibile collaborazione tra di loro.

Prima dell'ingresso ad Amici 22, l'unico singolo rintracciabile su Spotify era 'SDG' (scappo dalle gazzelle), pubblicato nel 2021 e che fa invece da apripista a 'Turista per sempre'. Vincitore di un sfida per la produzione di un inedito contro Cricca e Ndg, Wax ha pubblicato 'Ballerine e guantoni', prodotto da Dardust o anche la personalissima 'Storie', che ha conquistato anche Emma Marrone in puntata. Poco prima del Serale, è arrivato il terzo inedito, 'Grazie', prodotto dalla coppia Takagi e Ketra, in collaborazione con JVLI. Un brano in cui sembra scrollarsi da dosso tutti i pensieri negativi degli ultimi mesi.