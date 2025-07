Madre Terra e nativi. Festival dei popoli tra danze e concerti

CASIRATE D’ADDA (Bergamo)Una manifestazione unica, che da oltre 20 anni accoglie migliaia di visitatori in un’esperienza immersiva di musica, danze, spiritualità, artigianato e incontro umano. Il più grande festival in Italia interamente dedicato alle culture native del mondo e alla celebrazione dei valori dei popoli della Terra. E’ tutto pronto nella Bergamasca per l’edizione 2025 de Lo Spirito del Pianeta, che quest’anno si fa ancora più grande. Due sedi per una manifestazione che si estende per oltre un mese di eventi: dal 3 al 20 luglio, nel Bosco Grosso di Casirate d’Adda, spazio immerso nella natura, e dal 25 luglio al 10 agosto presso l’azienda agricola Ol Pera di Piario, cornice suggestiva tra prati e montagna. Entrambe le location si trasformeranno per l’occasione in autentici villaggi multiculturali. Il programma dell’evento prevede oltre 400 appuntamenti gratuiti, tra concerti, danze, riti sacri, laboratori e momenti di incontro con i rappresentanti delle culture native, due serate con Davide Van De Sfroos, il 5 luglio a Casirate e il 2 agosto a Piario, e una line-up di oltre 30 gruppi e artisti internazionali, tra cui spiccano nomi di rilievo mondiale: Saor Patrol, musicisti scozzesi con le cornamuse; i danzatori nativi americani; Martin O’Connor, leggende della musica tradizionale irlandese; Goitse, storica band folk dell’Irlanda; Oscar Ibanez, maestro galiziano di cornamuse e percussioni. I visitatori potranno ammirare anche il Villaggio dello Spirito, con il fuoco sacro sempre accesso, attorno al quale si incontreranno Aztechi, Maya, tepee indiane, Tuareg del Sahara, rappresentanti della Mongolia, delle steppe dell’Iran, del Tibet.Presente anche un mercato artigianale con oltre 150 espositori provenienti da ogni parte del mondo. "Il Festival - spiega Ivano Carcano, organizzatore della manifestazione - vuole essere, un manifesto vivente di pace, dialogo e fratellanza tra i popoli".