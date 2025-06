Arrivano i Blues Brothers. Il film culto proiettato per il 45esimo compleanno

Un film di culto per gli amanti della musica e del blues che compie 45 anni ma li porta benissimo. Uno spettacolo in cui uno dei narratori teatrali italiani più amati proverà a guidare, per frammenti, nel magma incandescente del romanzo-mondo di Melville, sfatando qualche falso mito. E poi il karaoke dell’estate per cantare a squarciagola. Sono gli eventi e gli spettacoli con cui comincerà la nuova settimana del Parco Tittoni: il festival di Desio entra sempre più nel vivo e stavolta aprirà i battenti eccezionalmente anche di lunedì, per celebrare il 45esimo anniversario dell’esordio cinematografico di un film di culto, che non smette di entusiasmare le generazioni. Così domani alle 21.15 verrà proiettato il mitico “The Blues Brothers“ di John Landis, con John Belushi e Dan Aykroyd, alias i fratelli Jake ed Elwood Blues. Ingresso libero.

Mercoledì alle 21.30, invece, al centro della serata sarà la parola, raccontata e fatta vibrare dall’attore, narratore, scrittore e divulgatore Roberto Mercadini, conosciuto per i suoi monologhi e, dal grande pubblico, per le partecipazioni alla trasmissione tv “Splendida cornice“ di Geppi Cucciari: al Tittoni Mercadini porterà lo spettacolo “Moby Dick“, nel quale farà calare dentro il romanzo omonimo di Herman Melville, mostrando come sia molto più di un racconto di avventura, magari per bambini, e contenga al contrario un mondo intero fatto di ironia e filosofia, con tutta la complessità della realtà. Sarà un percorso dentro uno dei libri più importanti della storia, con l’idea programmatica che Moby Dick non si possa raccontare tutto, sebbene molti abbiano tentato, ma solo farne brillare dei frammenti, entrandoci dentro per riportare in superficie quel tanto che basta a invogliare chi ascolta a farci poi un giro in autonomia, per scoprirne altri volti. Biglietto d’ingresso 20 euro, in prevendita attraverso il circuito Mailticket.

Giovedì toccherà infine alla musica: alle 21.30 primo appuntamento di stagione con “Karaoke leggerissimo“, ovvero tavoli e sedie sotto le stelle per un gigantesco piano bar e karaoke in cui i microfoni aperti, i testi proiettati e veri e propri menù da cui scegliere i brani stimoleranno a lanciarsi a cantare a squarciagola tutte le hit del momento e del passato. Biglietto d’ingresso 10 euro.