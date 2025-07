Debutta il Summer Park. Giochi e musica per tutti. Venerdì taglio del nastro

Si accendono le luci del divertimento con il Summer Park Desenzano. Il 4 luglio alle 20 torna l’evento ormai atteso dell’estate gardesana, alla sua 51esima edizione. Ad accogliere i visitatori nella storica sede in località Monte Mario, alle porte di Desenzano e a due passi dal casello autostradale, ci sarà la mascotte Orso Benny, simbolo del parco, alto ben 8 metri, insieme a Radio Studio Più che animerà la serata con il format ‘Party on the Road’. Ospite speciale: la mascotte di Stitch, direttamente dal film del momento. Il taglio del nastro si svolgerà alla presenza delle autorità locali e lombarde, dando ufficialmente il via a oltre sette settimane di giochi, attrazioni, musica e inclusività in un’area di 20mila mq senza barriere architettoniche e a ingresso gratuito. Solo per la serata inaugurale, una promozione speciale riservata agli ospiti del Summer Park Desenzano: un biglietto unico per tutte le giostre a soli 19,99 euro (esclusa la giostra Black Mamba). Dopo il successo del cinquantesimo anniversario, il Summer Park si conferma un punto di riferimento per il divertimento di famiglie, giovani e associazioni locali. F.P.