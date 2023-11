La voce di Luca Bizzarri per il Museo Poldi Pezzoli di Milano: il nuovo podcast di Chora Media

Milano, 30 novembre 2023 – La casa-museo di Milano Poldi Pezzoli, in collaborazione con Chora Media, ha presentato un progetto nuovo e al passo con i tempi, che vede l’utilizzo dei podcast per la spiegazione delle opere del museo. I tesori custoditi al Poldi Pezzoli infatti saranno spiegati dalle voci di Luca Bizzarri, Mario Calabresi, Francesca Milano e Sara Poma nel nuovo podcast “Scrigno. Piccole storie di capolavori” per fornire ai visitatori un format nuovo, giovane e in grado di dare spiegazioni dettagliate che nelle audioguide non troverebbero abbastanza spazio.

Il progetto vede la firma di Silvia Nucini, già voce di podcast e giornalista per Vanity Fair e Marie Claire, e si articola in quattro percorsi sonori di circa quindici minuti che toccano i temi del viaggio, del tempo, della moda e del segreto.

Per Mario Calabresi, CEO ed Editor in Chief di Chora Media, “il podcast, grazie alla sua capacità di creare una connessione emotiva attraverso la cura del suono e delle parole, è lo strumento perfetto per coinvolgere il pubblico e motivarlo a ritornare nei musei”. “Abbiamo scelto il podcast - ha aggiunto Alessandra Quarto, direttrice del Museo - perché l’emozione favorisce il senso di esplorazione e di scoperta per visitare il museo e le sue collezioni come uno scrigno in cui immergersi e lasciarsi meravigliare”.