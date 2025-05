Piccolo, buon compleanno. Settantotto e non sentirli

Settantotto anni e non sentirli. C’è chi ne ha poco più della metà e già si sente da buttare. Non il Piccolo. Che oggi festeggia il compleanno facendo quello che da sempre gli viene un gran bene: dialogare col pubblico, la città. Prima di ritrovarsi tutti in scena. Come quella sera di primavera, del 14 maggio 1947. Quando debuttava "L’albergo dei poveri" di Gor’kij, firmato da un giovane di belle speranze: Giorgio Strehler. Da allora una storia imponente. Che si è sempre intrecciata con quella di Milano e di un intero Paese. Auguri allora al nostro teatro. Che per l’occasione ha organizzato un vero e proprio Piccolo Day, palinsesto di eventi spalmato lungo tutta la giornata.

Si inizia presto, dalle 9.30. Con i bambini e le bambine delle scuole primarie che parteciperanno a "Benvenuti al Piccolo!", uno spettacolo-esplorazione che accompagna i giovani ospiti negli angoli più impensabili del primo stabile pubblico italiano. Un lavoro a cura di Michele Dell’Utri, con "in scena" Monica Buzoianu e Alberto Pirazzini. Simile ma meno giocoso "Teatro Aperto", visita guidata su due turni (alle 10 e alle 12), che in questo caso si concentra sulla storica sede di Palazzo del Broletto, in via Rovello.

Dalle 11 quello che è forse l’appuntamento più atteso: "Walk_Talk. La cultura e la città. Itinerario tra le istituzioni simbolo della cultura milanese", ovvero una camminata in collaborazione con Triennale, Grande Brera e Teatro alla Scala. Si passeggia. Fra luoghi splendidi, incontri, letture affidate alle allieve e agli allievi della Scuola del Piccolo. Si parte in Triennale con la mostra "Milano: paradossi e opportunità". Si mangia sul sagrato dello Strehler per poi proseguire ia Palazzo Citterio con un intervento del critico Giovanni Agosti. Alla Scala invece la presentazione di un volume su Ronconi. Ed è proprio al Grassi che si conclude la giornata con "Il Lear che ci riguarda: 78 anni di Piccolo Teatro", riflessione su un testo a lungo considerato irrapresentabile da Strehler.

D.V.