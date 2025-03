Patto tra Fondazioni per la scultura. Premio Pomodoro, scelti 5 artisti

Una shortlist di cinque artisti finalisti, conosciuti a livello internazionale, selezionati per esporre in una collettiva negli spazi di Fondazione ICA Milano, nella primavera dell’anno prossimo. L’annuncio è stato fatto ieri in occasione della presentazione dell’ottava edizione del Premio Arnaldo Pomodoro (l’artista è vivente, ha 99 anni) per la Scultura. Da qui la scelta di unire le forze, racconta Carlotta Montebello, presidente della Fondazione Pomodoro e nipote dell’artista, "con la Fondazione ICA, per ampliare la portata internazionale del Premio istituito nel 2006 per volontà di mio zio", un riconoscimento destinato ai giovani (di età compresa fra i 25 e i 45 anni) che intendono portare un contributo concreto alla sviluppo della scultura.

Gli artisti selezionati sono: Bronwyn Katz (1993 – Kimberley, Sudafrica), Dan Lie (1988), Công Tùng Trương (1986 – Dak Lak, Vietnam), Luana Vitra (1995 – Contagem, Brasile) and Ji Yu (1985 – Shanghai, Cina).

Ogni finalista sarà chiamato a esporre una nuova opera, che verrà inclusa nelle valutazioni finali della Giuria. Il vincitore o la vincitrice del Premio (che passa dai diecimila ai trentamila euro grazie allo sponsor Venini) sarà annunciato durante l’opening della mostra collettiva in programma per il 2026.

Gli artisti potranno esprimersi liberamente, declinando l’opera a seconda della propria visione e sensibilità artistica. Ad esempio Dan Lie crea opere site and time specific, utlizzando materiali organici, deperibili, proprio per dare visibilità ai processi di cambiamento e coesistenza tra esseri diversi, uomo-batteri-nattura. O Bronwyn Katz’s (nata nel 1993 in Sudafrica, vive e lavora a Città del Capo), che usa materiali di recupero. L’approccio di Katz alla scultura collega i temi della memoria e della resilienza. La scelta degli artisti è stata affidata ad un comitato di selezione (fra i membri anche Alvin Li, Curator of International Art, della Tate) mentre la Giuria è presieduta da Anne Reeve (Curator, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington) e composta da Federico Giani (Curatore di Fondazione Pomodoro) Sohrab Mohebbi (Director, Sculpture Center, New York), Julia Morandeira Arrizabalaga (Director of Study, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) e Chiara Nuzzi (Curatrice e Manager editoriale di Fondazione ICA Milano). In occasione delle prima edizione del premio, Arnaldo Pomodoro precisò che "la dimensione internazionale del concorso è parte costitutiva del progetto, in un momento storico in cui è fondamentale confrontarsi con un respiro culturale disteso e ampio".

E ciò vale ancora oggi, conclude la nipote Carlotta Montebello, "è la bussola che ci guida".