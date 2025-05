Conservatorio, cambio al vertice: arriva Giovanni Fosti

Nuova nomina al vertice del Conservatorio di Milano. Il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha firmato il decreto di nomina di Giovanni Fosti a presidente del Conservatorio di Milano per il triennio 2025/2028. Ventiquattresimo presidente dell’istituzione milanese dal 1815 a oggi, Giovanni Fosti succede a Raffaello Vignali, in carica per un doppio mandato dal 2019.

Fosti è associate professor of Practice alla Sda Bocconi School of Management, dove insegna Management delle Istituzioni Pubbliche, nell’ambito dei corsi e dei programmi Master rivolti a dirigenti delle istituzioni pubbliche.

Sempre in Sda Bocconi è stato direttore del Master in Public Management (MMP), dell’Executive Master in Management degli Enti Locali (EMMEL) e dell’Executive Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche (EMMAP).

Dal 2013 al 2023 è stato membro del board di Fondazione Cariplo, dapprima nella Commissione Centrale di Beneficenza (2013-2019), successivamente come Presidente (2019-2023). Da dicembre 2023 è Presidente della Fondazione Beic, per la realizzazione della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura.

