Breakfast sui banchi a Vimercate. La colazione all’inglese piace ma a casa meglio latte e biscotti

Amano la colazione all’inglese, che hanno scoperto fra i banchi di scuola, ma a casa, appena svegli, mangiano latte e biscotti. Vimercate fotografa gusti e abitudini di 1.645 bambini, dall’asilo alle elementari, protagonisti del programma anti-obesità comunale che per il terzo anno passa dal primo pasto del mattino.

Organizzato direttamente a scuola per due mesi, fino all’ultima campanella, e seguito da un sondaggio fra i più piccoli sul gradimento dell’iniziativa, piaciuta all’89% degli alunni. Il 61% ha scelto il menu dolce (70% alla scuola dell’infanzia), il 45% ha sperimentato con il salato. Fra gli alimenti preferiti e non usuali a casa, uova strapazzate, formaggio, tè e yogurt. Mentre il pasto prediletto in generale è la cena, con differenza fra i più piccoli che preferiscono colazione e merenda. Il percorso di educazione alimentare ha toccato 76 classi. Obiettivo, combattere il sovrappeso: "Un bambino su 10 al mattino non mangia nulla e 1 su 3 sbaglia", secondo i dati di Okkio alla salute. Da qui il programma a tappeto in collaborazione con CirFood, gestore delle mense scolastiche. A casa, attraverso i figli, arriverà anche il messaggio che ritrovarsi all’inizio della giornata, raccontarsi la notte e cosa si farà più tardi significa condividere e dare senso al tempo familiare. Pochi minuti insieme prima di iniziare tutto il resto per avere più consapevolezza delle emozioni, dei bisogni e degli impegni che aspettano tutti, figli e genitori. Le giornate troppo frenetiche hanno effetti negativi soprattutto sui bambini. E il risveglio insieme a tavola è un rito spesso cancellato dai ritmi serrati di oggi. Al centro dell’iniziativa, "alimenti e tempi giusti", prima dell’avvio sul campo, mamma e papà hanno dovuto prendere nota delle regole per dare un equilibrio al primo pasto della giornata da un video che "ha ricordato anche quanto l’inizio sia importante per affrontare gli impegni quotidiani".

Gli alunni hanno ricevuto il diploma di "sana prima colazione" e d’ora in poi aiuteranno la famiglia a mettere a punto un menu giornaliero per iniziare la giornata. "L’impegno su progetti che educano e coinvolgono la nostra comunità non si ferma qui", dice Riccardo Corti, assessore alla Cura delle Persone.

Bar.Cal.