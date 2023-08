Luisa Corna si sposa con Stefano Giovino: chi è il futuro marito, data e luogo delle nozze

Brescia, 17 agosto 2023 – Luisa Corna si sposa. Dopo diversi rinvii , la cantante e conduttrice bresciana è pronta a convolare a nozze con lo storico fidanzato, Stefano Giovino, ufficiale dei Carabinieri. Ma vediamo tutto più nei dettagli.

Stando a quanto annunciato dal Giornale di Brescia, la data ufficiale del matrimonio sarà sabato 9 settembre 2023. La cerimonia si celebrerà a Palazzolo sull’Oglio, nel Bresciano, ovvero la terra natale di Luisa Corna. La celebrazione si terrà alle 11 al santuario della Madonna di Lourdes. La coppia aveva già progettato di sposarsi in passato ma a rendere impossibile la celebrazione e provocare uno slittamento delle nozze è stato l'effetto del Covid.

Stefano Giovino è un ufficiale dei Carabinieri. Dal 2014 al 2018 è stato comandante della Compagnia di Chiari, per poi essere trasferito a Brindisi e successivamente a Livorno dove lavora tuttora come comandante del reparto Supporti del Reggimento Carabinieri paracadutisti Tuscania. Il futuro sposo ha 42 anni, 15 in meno della sua compagna (lei ha 57 anni). E’ già stato sposato e ha due figli nati da una precedente relazione.

Stefano e Luisa stanno insieme ormai da nove anni. “Ci siamo guardati per la prima volta durante una manifestazione ed è stato colpo di fulmine. Mi dà sicurezza, serenità, sono contenta di averlo incontrato in questo momento della mia vita”, aveva rivelato la cantante in un’intervista nel 2016.

Prima di conoscere Stefano Giovino, Luisa Corna è stata fidanzata dal 1993 per 10 anni con l'ex calciatore dell'Inter e commentatore televisivo Aldo Serena. Successivamente è stata legata ad Alex Britti, cantante che ha frequentato per circa un anno. Poi è stata la volta dell'attore e modello Valerio Foglia Manzillo, con cui ha avuto una relazione durata alcuni mesi.