La mostra di Bernardi e il concerto di Barbarossa. Torna la “Milanesiana“

Torna la Milanesiana: il 13 giugno al Sociale ci sarà lo spettacolo di Luca Barbarossa con la Social Band. La 26ª edizione della prestigiosa rassegna culturale, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, farà tappa a Sondrio con un doppio appuntamento, nel tardo pomeriggio e in serata, in due dei luoghi della cultura cittadini, quali il Mvsa e il Sociale. L’evento si snoderà fra arte e musica, ospitando Michele Bernardi, noto per aver animato la Pimpa di Altan e quale regista di videoclip musicali, e Luca Barbarossa, cantautore romano e conduttore di Radio2 Social Club. Una mostra “Fotogrammi sonori“, per il primo, e uno spettacolo, “Cento storie per cento canzoni“, per il secondo.

A unire i due protagonisti la collaborazione di Bernardi per le illustrazioni del libro di Barbarossa. I pezzi sono quelli che hanno accompagnato la vita di tante persone: di Frank Sinatra, Lucio Battisti, Bob Dylan, Beatles, Paolo Conte, Franco Battiato, Vasco Rossi e tanti altri. Sarà Elisabetta Sgarbi a introdurre l’inaugurazione della mostra di Bernardi e lo spettacolo di Barbarossa. "La Milanesiana è un evento a cui l’amministrazione comunale tiene molto – ha affermato l’assessore alla Cultura, Marcella Fratta –: siamo orgogliosi di essere parte di una rassegna che tocca venti città italiane e che quest’anno affronta il tema dell’intelligenza, declinandolo con ospiti illustri e linguaggi diversi. Accoglieremo a Sondrio la curatrice Elisabetta Sgarbi che presenterà il film di recente uscita, da lei diretto". Nella serata del 12 ci sarà la proiezione del film “L’isola degli idealisti“.

F.D’E.