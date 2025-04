Il Cubo della Unipol Tower. Tra arte, musica e cultura

Inaugurata ieri alla Unipol Tower la terza sede di CUBO, museo d’impresa del Gruppo Unipol. Nel grattacielo progettato da Mario Cucinella, apre le sue porte, direttamente su Piazza Gae Aulenti, un nuovo spazio dedicato alla cultura, all’arte contemporanea e alle attività educative, destinato a tutti coloro che amano la conoscenza e la sua condivisione, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni.

Alla cerimonia di apertura sono presenti Matteo Laterza, ad di Unipol; Vittorio Verdone, direttore Communication e Media Relations Unipol; e Giulia Zamagni, responsabile CUBO. Per celebrare l’occasione, il museo ha presentato il concerto “Sulle corde del cuore“: l’arpa di Luisa Prandina e il violino di Laura Marzadori, prime parti della Scala e acclamate soliste, per la musica di Beethoven, Vivaldi e Piazzolla.

Da oggi la nuova sede di CUBO in Unipol Tower a Milano sarà aperta al pubblico con la mostra “Sliding”, percorso artistico e multimediale con opere di Beverly Pepper, Quayola, Larry Rivers, Stefano Ronci e fuse*. Il museo d’impresa CUBO nasce nel 2013 a Bologna – nella piazza sopraelevata di Porta Europa, cui seguirà, nel 2021, l’apertura della seconda sede in Torre Unipol, sempre a Bologna – per condividere conoscenze ed esperienze attraverso il linguaggio della cultura, nella consapevolezza che essa sia il principale strumento di sviluppo, inclusione e dialogo sociale. Attraverso percorsi didattici e educativi, rassegne musicali, eventi culturali e mostre temporanee, CUBO conserva, valorizza e racconta l’identità, il patrimonio culturale e la storia del Gruppo Unipol e promuove l’innovazione e la ricerca, ponendo sempre la persona al centro.