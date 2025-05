I segreti dei tatuatori delle star. Due giorni di incontri ed eventi

Torna l’appuntamento con la Tatuami Tattoo Convention, oggi e domani all’Hotel Crowne Plaza a San Donato Milanese. Saranno presenti alcuni tra i nomi più noti del panorama internazionale del tatuaggio, a iniziare da Gabriele Anakin, tatuatore di tantissimi personaggi italiani fra cui Fedez, Damiano David, Tananai, Tony Effe, Guè. Poi Ilary Bell, che ha trasformato il suo amore per gli animali in una forma d’arte, specializzandosi in ritratti di cani e conquistando Federica Pellegrini, Aurora Ramazzotti, Jake La Furia. Altra figura presente alla manifestazione sarà Lilly Meraviglia, riconoscibile per il suo inconfondibile stile dark e capace di spaziare tra le attività di tatuatrice, dj, artista, cantante e content creator. Il suo percorso artistico include due mostre personali e un libro illustrato pubblicato da Rizzoli, dal titolo “Un libro meraviglioso. Sirene, teste fluttuanti e altre cose molto strane disegnate da me”.