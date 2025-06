Filosofi lungo l’Oglio. La “lectio“ di Recalcati sul magistero di Gesù

Prosegue il Festival Filosofi lungo l’Oglio, kermesse culturale che prevede incontri, conferenze e dibattiti con filosofi, studiosi e intellettuali di rilievo nazionale e internazionale, sotto la direzione scientifica della filosofa levinasiana Francesca Nodari. Giunto quest’anno alla sua XX edizione, il Festival propone fino a venerdì 25 luglio un ricco calendario di eventi per riflettere attorno al tema Esistere. Saranno 31 gli appuntamenti previsti nelle 23 municipalità lungo il fiume Oglio tra le province di Brescia, di Bergamo e di Cremona.

E oggi lo psicoanalista Massimo Recalcati, attesissimo, sarà ospite alle ore 21 nella suggestiva sede della Fondazione Filosofi lungo l’Oglio a Villachiara (BS) con la lectio: La vita viva: il magistero di Gesù. Gesù insegna che ciò che conta davvero è vivere in pienezza. Per farlo, bisogna liberarsi da regole imposte come sacrificio e seguire invece il desiderio autentico come guida della propria vita. Mercoledì 25 giugno alle 21 Mons. Vincenzo Paglia, figura di riferimento nel dialogo tra fede, etica e società, sarà ospite del Festival con la lectio: Esistere è sempre coesistere a Palazzo Ferrante (Villa Zani) a Seniga (BS). Per partecipare c’è un contributo di 10€ prenotabile sul sito www.filosofilungologlio.it