Al Parco Tittoni si balla. In consolle c’è Dj Ralf

Un weekend da ballare, insieme ai ritmi dell’house music mixata dal dj italiano più famoso al mondo, alla silent disco e a un progetto di musica elettronica di taglio industrial techno. Ma anche la comicità e la magia per bambini e un’intera giornata tutta dedicata alle sonorità dell’ukulele. Sarà un fine settimana intenso quello del Parco Tittoni: da oggi a domenica il festival desiano sarà un susseguirsi di appuntamenti.

Si comincerà stasera alle 21 quando in consolle salirà Dj Ralf, al secolo Antonio Ferrari, uno dei nomi storici della “club culture” e dell’house music. Al Tittoni Dj Ralf porterà la sua travolgente miscela di house, techno e disco, in cui entrano suggestioni rock, jazz e funk. Biglietto d’ingresso 15 euro.

Domani si potrà continuare a ballare con un doppio evento: alle 20.30 ci sarà un open live elettronico di Simona Zamboli, un’esibizione a cui seguirà un silent disco party. Sound engineer e music producer, Zamboli porta avanti un progetto di musica elettronica in cui suona groove box, drum machine e synth dal vivo.

A seguire, dalle 22 e fino all’1, silent disco con musica in cuffia, con 3 canali con altrettanti dj e stili diversi tra cui scegliere: Calypso proporrà hit italiane, rap e dance anni ‘90; Nasty si muoverà tra house, electronic dance music e hit pop, mentre il terzo canale sarà affidato a Simona Zamboli e alla produzione elettronica e techno. Biglietto d’ingresso 10 euro.

Cambio totale di atmosfere per la domenica, quando dalle 11 e fino a sera si alzerà il sipario sul Brianza Uke Fest, un festival dedicato al mondo dell’ukulele: ci saranno concerti, laboratori per bambini e adulti, workshop, danze polinesiane e spettacoli, mentre alle 19 ci si potrà immergere nella musica pop italiana e internazionale a colpi di ukulele, kazoo e metallofoni con l’esibizione della The Royal Ukulele Pirate Orchestra.

Intanto alle 18.30 nell’area bosco Parco Tittoni Family Show spazio il mago e intrattenitore comico Superzero, che farà ridere e incanterà grandi e piccini. Ingresso libero.