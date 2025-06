Sound alternativo e rock “sporco” con Monzatyka e Atta Bengala

Le nuove sonorità e proposte della musica alternativa. Il rock, in tutte le sue facce, che approderà sul palco musicale più celebre d’Italia e un’immersione nelle atmosfere dark e new wave. Sono i concerti che animeranno nei prossimi giorni il The Bank di viale Lombardia a Monza. Si comincerà oggi alle 21 per un nuovo appuntamento della rassegna “Monzatyka - Music for the masses“, un viaggio all’interno della musica alternativa ideato da Luca Urbani e da Andy dei Bluvertigo. A esibirsi saranno in 3: prima un set elettronico di Ottodix, ossia il progetto synth-wave di Alessandro Zannier, poi le sperimentazioni ambient-punk di Mys e l’alternative-rock degli Atta Bengala. Si cambierà genere sabato, quando alle 21 approderà al The Bank l’evento “Impronta Originale verso Sanremo Rock & Trend Festival“: saranno 6 le realtà che si alterneranno sul palco, tutti progetti della scuderia Stage Company. Ci saranno Ricky Martinelli, Ninfea, la band punk-rock dei Too Tiny, i Tales of Oneira con il loro mix di metal e synth-wave, il gruppo metal dei Delirant Chaotic Sound e i Black Project con il loro alternative-rock. Gli stessi Black Project sono volati alla finale di Sanremo Rock, al teatro Ariston. Ingresso libero, ma è consigliata la prenotazione contattando il 339.14.37.880.

I concerti del The Bank proseguiranno il 26 con la “New Wave Night“ che schiererà il post punk malinconico dei Grace Cale e le sperimentazioni di Kupo, alias Claudio Cupelli.

F.L.