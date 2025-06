Festival Landscape. Città green al centro. Ospite Sarah Price

"Non visionari, ma responsabili", precisa la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali. Anche se poi Bergamo visionaria lo è stata e da quindici anni si trasforma in un laboratorio a cielo aperto sul futuro delle città e del paesaggio. Torna dal 5 al 21 settembre 2025 il Landscape Festival - I Maestri del Paesaggio, appuntamento internazionale per promuovere la cultura del paesaggio attraverso l’esperienza dei suoi grandi maestri che hanno dimostrato che il paesaggio è un bene comune da custodire e valorizzare per la rigenerazione delle nostre città.

Il tema di quest’anno sarà "New Urban Ecosystem", un invito a riflettere sulle città del futuro e sulla necessità di ripensare gli spazi urbani come ecosistemi sostenibili, inclusivi e resilienti. Su un’idea della città in cui natura e persone tornano al centro ridisegnando lo spazio urbano. E sarà interpretato da Sarah Price, celebre garden designer britannica, conosciuta per la capacità di creare paesaggi emotivamente coinvolgenti, che realizzerà in piazza Vecchia, cuore simbolico della manifestazione, una Green Square. La sua installazione sarà un viaggio immersivo tra colore, texture e biodiversità espressione di una visione del paesaggio dove sostenibilità e bellezza sono elementi inscindibili.

La Green Square 2025 trae ispirazione dalle opere dei grandi maestri del Rinascimento e riporta la natura al centro della vita urbana, invitando a riscoprire la bellezza sottile, articolata e disordinata dei sistemi naturali. "La quindicesima edizione del Landscape Festival rappresenta un traguardo importante che conferma il ruolo di questo evento come punto di riferimento sui temi del paesaggio, della sostenibilità e della rigenerazione urbana – dichiara Vittorio Rodeschini, presidente di Arketipos, l’associazione culturale che organizza la manifestazione –. Il nostro obiettivo è quello di contribuire, con visione e competenza, alla creazione di vere e proprie città natura, luoghi in cui il paesaggio torni a essere elemento fondante della qualità della vita".

Il programma del Landscape Festival propone anche un calendario di appuntamenti, workshop e masterclass per esplorare il ruolo sempre più centrale del paesaggio a favore dello sviluppo sostenibile, della rigenerazione urbana e della valorizzazione del patrimonio architettonico.