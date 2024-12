E Ruggeri canta gli auguri a Sesto San Giovanni

SESTO SAN GIOVANNI (Mi)Enrico Ruggeri in concerto a Sesto San Giovanni per augurare buon Natale alla città. "Come Sesto Proloco siamo orgogliosi di annunciare un appuntamento imperdibile - spiega l’associazione -. Piazza Petazzi sarà il palco di un grande concerto degli Amauguri gratuito, che vedrà protagonista il cantautore insieme alla sua band". Stasera alle 19.30, dunque, canterà per i sestesi questo artista poliedrico, con 40 anni di carriera partita dal punk dei Decibel e costellata di brani indimenticabili come “Contessa”, “Polvere”, “Il mare d’inverno” e “Il portiere di notte”; 40 album pubblicati e numerose partecipazioni a Sanremo, che ha vinto due volte con “Si può dare di più” (1987) e “Mistero” (1993), prima canzone rock incoronata all’Ariston.

Ruggeri non è solo un musicista ma anche scrittore di libri di successo – l’ultimo “40 vite (senza fermarmi mai)” è uscito la scorsa primavera - e conduttore televisivo: la sua trasmissione “Gli occhi del musicista’ è ripartita su Rai 2 nei giorni scorsi con la seconda stagione. L’impegno del cantautore milanese per la musica e la cultura si esprime anche sul piano istituzionale, come membro del Consiglio superiore dello spettacolo, nominato dal ministero della Cultura.

E insomma a Sesto questa sarà "una serata di festa. Il Concerto degli auguri sarà l’occasione perfetta per riunirsi sotto il cielo natalizio e lasciarsi trasportare dalle note di un artista che ha scritto la storia della musica italiana - commentano Sesto Proloco e l’amministrazione comunale (l’evento è stato organizzato con il contributo del Comune di Sesto San Giovanni) -. Un concerto gratuito, aperto a tutti, per vivere insieme la magia del Natale e salutare con entusiasmo l’arrivo delle festività. Una serata unica, che promette emozioni, musica e tanta voglia di stare insieme".