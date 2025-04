Cantanti, musicisti, ballerini. Via alle selezioni per lo show

"Noi ti illuminiamo la scena, tu regalaci emozioni", è lo slogan di Cini’s Got Talent, la kermesse che è arrivata alla terza edizione. Sono aperte le selezioni per il grande show che andrà in scena sabato 14 giugno: i finalisti metteranno in mostra i loro talenti sul palco dell’arena cinema nella meravigliosa cornice di Villa Ghirlanda Silva. Il casting è rivolto a cantanti, musicisti, comici, ballerini, attori e performer, solisti, in gruppo o con la propria crew. Cini’s Got Talent è un evento esclusivo ideato e organizzato dalla Pro Loco Cinisello Balsamo in collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo. Per partecipare a questa prima fase di selezioni basta inviare un video della durata massima di 4 minuti con una presentazione e la propria performance. Possono partecipare i residenti in Italia senza alcuna limitazione d’età. La chiusura delle iscrizioni sarà il 6 giugno alle 12. Il video deve essere inviato alla mail casting@cinisgottalent.it utilizzando preferibilmente wetransfer.com. Lo scorso anno la manifestazione aveva visto l’arena estiva gremita di gente e avevano partecipato diverse guest star: Mimmo Pesce volto di Qsvs, Moko di Radio 105, Andrea Fratellini, ventriloquo vincitore di Italia’s Got Talent, Il solito Dandy, terzo classificato dell’edizione 2024 di XFactor.

I vincitori dell’anno scorso sono stati Sarha Pandemonio e Pug Effe, accompagnati dal chitarrista solista Lollo, premiati dal presidente di giuria Alex Pierro: saranno loro a passare il testimone al nuovo primo classificato. Già la prima edizione, in piazza Gramsci, aveva visto il tutto esaurito e partecipanti arrivati da ogni regione d’Italia per stregare la giuria tecnica, composta da diversi professionisti del settore.

La.La.