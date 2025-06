Calcio-biliardo e burattini a San Carlo

Tornei di videogame, un divertentissimo calcio biliardo, spettacoli dei burattini, intrattenimenti per bambini e per famiglie, personaggi delle saghe dei supereroi con cui scattare foto ricordo, bancarelle tra cui curiosare e le specialità dello street food da gustare, da mattina a sera. Saranno le attività e le attrazioni che animeranno domenica la Festa del Quartiere San Carlo: per tutta la giornata in via Montello e nel vicino parco ci saranno eventi e iniziative a cui prendere parte liberamente.

L’appuntamento fa parte della manifestazione itinerante Festa dei Quartieri promossa dal Comune, che proseguirà poi domenica 29 con il quartiere Prati e a metà luglio e settembre con altre due zone della città.

F.L.