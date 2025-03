Arte ed emozioni delle piante: "Basta con la natura morta"

Persino più famoso dello zio, l’architetto Aldo Cibic, rischia diventare suo nipote Matteo Cibic, gioioso artista “transmediale“. Con l’ambizione di descrivere emozioni e sentimenti delle piante. Un mito? Anche sull’intelligenza artificiale, ammettiamo, si discute: sarà capace di eclissare quella umana? Intanto, risulta piacevolissima una visita al piccolo Padiglione d’arte (ex-limonaia) nel giardino della Fondazione Luigi Rovati in corso Venezia, in occasione di Art Week e Design Week 2025 (fino al 13 aprile), dove si presenta “Lakapoliesis“ di Cibic come un elogio alla vitalità e all’intelligenza delle piante: "Lakapoliesis - spiega l’artista - vuole superare la visione antropocentrica. Pensiamo ai giardini all’italiana, alla francese, all’ossessione di rendere questi parchi simmetrici manifestando la volontà di controllo dell’uomo sulla natura. I biologi Monica Gagliano e Stefano Mancuso mi hanno illuminato sulle funzioni nascoste e la resilienza delle piante. Lakapoliesis (non cercate etimo nel vocabolario greco, ndr) si propone come superamento della natura morta".

Evviva la natura viva: "Da strumento a servizio dell’uomo, che ne ottimizza produzione e distribuzione, a oggetto misterioso che opera in tempi e spazi che sfuggono al controllo dell’uomo". Mitologia futura? La immaginano sculture in legno, alluminio riciclato, polvere di marmo e lana annodata, che danno forma a una nuova "nomenclatura vegetale". A far superare i confini dell’antropocentrismo contribuisce pure Cial (Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio), sponsor della mostra che documenta l’immortalità di questo materiale: "Ci accompagna oltre il tempo, capace di trasformarsi all’infinito senza perdere le sue proprietà. Sostenere l’arte - commenta il direttore generale Stefano Stellini - significa valorizzare questa capacità straordinaria e stimolare nuove visioni sul rapporto tra materia, creatività e sostenibilità".

An. Mang.