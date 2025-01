Arpad Weisz e la ciamada a tucc num

e Fabio WolfSemm giammò denter a i celebrazion de la giornata de la memoria, che, come tradizion, l’è el 27 de genar, dì de la liberazion del camp de stermini de Auschwitz. A Niguarda, baluard de la memoria e de la resistenza de la povera gent, el Teater de la Cooperativa del Renato Sarti l’è on pont de riferiment cultural imprescindibil per la salvaguardia de la memoria collettiva de la cittaa. Propi chì la va in scena la storia de on personagg desmentegaa che l’ha lassaa on segn profond in del gioeugh del ballon: Arpad Weisz. La soa storia ne la cunta el formidabil Gianfelice Facchetti, sì propi el fioeu del monumental numer 3 de “la grande Inter”, specializzaa in del trovà semper ona connession in fra el ballon, la cronaca storica e el teater. El spettacol “Arpad Weisz, se il razzismo entra in campo” l’è ona riflession sora el rapport che g’he anca ai noster dì fra i tifos e la politica, sora el fatt che spess i discriminazion entren denter el camp. Paradigmatica l’è la vicenda del Weisz, in del 1930, a trentaquatter ann, l’è el pussé giovin allenator a vinc el campionaa e a portà innanz ona rivoluzion tattica che l’ha faa storia: el “metodo”, che andarà in voga per alter 30 ann. Ma l’Arpad l’era ebreo e inscì, dopo el ‘38, el fa ona vitta de fuggiasch e poeu el finirà cont tutta la soa famiglia propi ad Auschwitz. L’è on spettacol che l’è ona ciamada a tucc num, de stà attenti e de minga sbassà la guardia, de continuà a combatt l’indifferenza.