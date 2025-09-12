Arco della Pace. Tra fitness e benessere

Se amate il fitness allora MypersonalTrainer Days è l’evento che fa per voi. L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Milano, abbraccerà l’intera area dell’Arco della Pace sabato e domenica. Nel ricco calendario, tantissimi appuntamenti: dai migliori workout e attività uniche e spettacolari a pratiche wellness di tendenza, ma anche talk con fuoriclasse del mondo dello sport e del benessere, senza dimenticare una serie di utili consulti medici. Grandi nomi animeranno MypersonalTrainer Days: dal nuotatore di fama internazionale Massimiliano Rosolino alla più grande tuffatrice italiana di tutti i tempi Tania Cagnotto, dall’atleta paralimpico, ingegnere e inventore Diego Gastaldi ai guru del fitness Jill Cooper, Jairo Junior oltre a Nicolò Famiglietti e Silvia Fascians del roster di Power Talent Agency e molti altri ancora.

Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano inaugura l’evento.