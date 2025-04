Al via “Fiori, tempo e respiro“. Il Festival nel segno di Filidei

"Fiori, tempo, respiro" il 34° Festival Milano Musica dedicato al compositore Francesco Filidei si inaugura al Teatro alla Scala con la prima di "Requiem per coro e strumenti"; stasera alle 20 l’esecuzione è dedicata alla memoria di Papa Francesco.

Il concerto, in diretta su Rai Radio 3, è preceduto, alle 19, da un incontro fra il compositore e Ingrid Pustijanac nel Ridotto dei Palchi. Il programma del festival intreccia due grandi temi della ricerca del compositore pisano, entrambi permeati da un interesse verso il colore armonico e un rapporto con le radici della tradizione musicale occidentale. Scritto nel 2020 per coro e 17 strumenti il Requiem presenta "una struttura in quattro parti: Introitus, Kyrie, Dies irae e Agnus Dei che in più di mille anni di storia hanno frequentato compositori importanti" spiega Filidei affermando che "bisogna essere in grado di aggredire questo patrimonio e rimetterlo in discussione. Così, nel mio pezzo si ritrova una ricerca armonica ispirata al Requiem di Duruflé, sviluppata sul ciclo delle quinte nell’Introitus".

Grazia Lissi