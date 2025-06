Ri-tratti / Ri-scoperti. Immagini in Super8 riprodotte sulla tela

Ri-tratti, ri-scoperti, un’esperienza immersiva unica in occasione del Lecco Film Fest 2025. Verrà inaugurata mercoledì prossimo al piano terra della Torre Viscontea a Lecco, la mostra Ri-tratti / Ri-scoperti, per riscoprire e restituire valore a un patrimonio di memorie considerate perdute, come pellicole amatoriali e spezzoni familiari in Super8 e 8mm. L’obiettivo è riattivare la memoria privata e collettiva attraverso immagini e gesti, trasformando il ricordo in un’opera d’arte vivente tramite una performance dal vivo, curata da Ilaria Pezone, il cuore della mostra. Gli artisti presenti, infatti, si occuperanno di ricalcare le immagini delle pellicole in Super8, lavorando su una tela condivisa per catturare frammenti del ricordo che sbiadisce man mano che il film prosegue. Il pubblico sarà invitato in un percorso immersivo, camminando in penombra attraverso uno spazio allestito come un labirinto, metafora degli anfratti della mente. La mostra, ad ingresso libero, sarà visitabile fino a domenica 6 luglio con i seguenti orari: giovedì dalle 10 alle 13, venerdì e sabato dalle 14 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18.

D.D.S.