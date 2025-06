Il Cappellaio Matto incanta il Tittoni. Una settimana fra musica e visioni

L’immaginario dark e poetico di Tim Burton e le musiche dei suoi film, trasformati in uno spettacolo immaginifico e coinvolgente, con trucchi, costumi, scenografie, proiezioni ed effetti speciali che faranno calare nel mondo di Sleepy Hollow, de “La fabbrica di cioccolato“ e di “Alice in Wonderland“.

Ma anche un fluo party, i ritmi in levare del reggae mixati dal profeta per eccellenza della musica giamaicana in Italia e un intenso tributo al genio di Franco Battiato. Il Tittoni festival si accenderà domani sera con le atmosfere gotico-fiabesche del Tim Burton Show portato in scena dalla The Spleen Orchestra: dalle 21.30 gli 8 elementi della band guideranno dentro l’universo visionario dei film del regista americano, con i suoi strambi e folli personaggi, da Willy Wonka ad Alice e il Cappellaio Matto, da Edward Mani di Forbice alla Sposa Cadavere, tra costumi accuratissimi e le melodie evocative del compositore Danny Elfman. Biglietto d’ingresso 15 euro, in prevendita attraverso il circuito Mailticket.

Sabato alle 21 l’esplosione di colori ed energia del Fluo Party, con la notte desiana che si accenderà di bagliori fluorescenti, tra musica, balli e luci stroboscopiche. A dare il là alla festa sarà l’energia dei tamburi giapponesi, con un’esibizione di Tomoe Daiko, gruppo di percussionisti giapponesi che unisce tradizione e sperimentazione. Dalle 22 ci si continuerà a muovere ma cambiando genere: in consolle salirà Vito War, alias Vitaliano Fiorentino, ideatore di Reggae Radio Station, con un dj-set che fino alla mezzanotte farà scatenare sui ritmi in levare di roots reggae, dancehall, ska, rocksteady e tutte le altre sonorità affini. Ingresso a offerta libera.

Domenica, invece, dalle 21.30 Fabrizio Pollio e Giuseppe Magnelli saranno i protagonisti di un “Omaggio a Battiato mistico“: i due musicisti interpreteranno le canzoni più belle e importanti del cantautore siciliano, con una particolare attenzione riservata ai brani più di taglio mistico incisi da Battiato. Ingresso a offerta libera.